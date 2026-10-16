Kars’ta 1 milyonda 3 kişide görülebilen nadir tümör nedeniyle yürüyemez hale gelen 61 yaşındaki Tacettin Korkmaz, ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Korkmaz “Doktor ‘yüzde 65 riski var, olmak istersen yaparız' dedi. Ben de kabul ettim. Önceden cebimde iple ayağımı kaldırıp yürüyordum, ameliyattan sonra yürümeye başladım, bastondan da kurtuldum” diye konuştu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan 2 çocuk babası 61 yaşındaki Tacettin Korkmaz, 4 yıl önce yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yürüme güçlüğü çekmeye başladı.

NADİR TÜMÖR TEŞHİS EDİLDİ

Baston ve tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Korkmaz, hastaneye başvurdu. Korkmaz’a yapılan tetkiklerde, sırt bölgesinde omurilik zarlarından kaynaklanan ve omuriliğe ciddi baskı yapan nadir bir tümör tespit edildi. Ameliyat kararı alınmasının ardından yaklaşık 4 saat süren operasyonla tümör çıkarıldı.

Milyonda 3 kişide görülen vaka! Omuriliği kağıt gibi sıkıştırmış: İple ayağımı kaldırıp yürüyordum

“OMURİLİĞİ KAĞIT GİBİ SIKIŞTIRMIŞ”

Korkmaz, yeniden yürümenin sevincini yaşarken, operasyonu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Meftun Zerbizade, şunları söyledi:

Daha öncesinde tabii bu şikayetlere bağlı ilk olarak beyne pıhtı olayı akla gelmiş ve beyin tetkikleri yapılmış. Fakat bu tetkiklerde herhangi kötü bir şey görülmemiş. Sonrasında hasta bizim hastanemize başvurdu ve hastanemizde yaptığımız tetkiklerde omurgamızın sırt bölgesinde sırt omurlarının içinde omuriliğin zarlarından kaynaklanan bir tümör saptadık. Bu tümör omuriliği iyice çok ileri derecede daraltmış, omuriliği adeta bir kağıt gibi omuriliğin zarlarına doğru sıkıştırmış vaziyetteydi.

Milyonda 3 kişide görülen vaka! Omuriliği kağıt gibi sıkıştırmış: İple ayağımı kaldırıp yürüyordum

“1 MİLYONDA 3 HASTADA GÖRÜLÜYOR”

Ameliyat sırasında tümörü çıkartırken omuriliğe ve sinirlere herhangi bir zarar vermediklerini belirten Dr. Zerbizade "Ameliyattan önce olan özellikle de sağ bacağında kalçadan atma hareketini yapamayan hastamız, artık servise geldiği ilk günden itibaren sağ ayağını hem sol ayağını da daha rahat bir şekilde atarak yürümesinin belirgin bir şekilde düzeldiğini görmüş olduk. Bu tümörler 1 milyonda 2 veya 3 hastada görülen oldukça nadir tümörlerdir” dedi.

Milyonda 3 kişide görülen vaka! Omuriliği kağıt gibi sıkıştırmış: İple ayağımı kaldırıp yürüyordum

“BASTONDAN KURTULDUM”

Ameliyat edilen 61 yaşındaki Tacettin Korkmaz ise “Doktor bana 'yüzde 65 riski var, olmak istersen yaparız' dedi. Ben de kabul ettim. Önceden cebimde iple ayağımı kaldırıp yürüyordum, ameliyattan sonra yürümeye başladım, bastondan da kurtuldum." diye konuştu.

Milyonda 3 kişide görülen vaka! Omuriliği kağıt gibi sıkıştırmış: İple ayağımı kaldırıp yürüyordum

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kars Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIKars

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala