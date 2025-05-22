Milyonerde Atatürk ile ilgili basit soruyu bilemedi... Yarışma sonrası linç edilen kadın konuştu

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına geçtiğimiz günlerde Atatürk sorusunu yanlış cevaplayan yarışmacı damga vurdu.

Denizli'den katılan 24 yaşındaki kadın girişimci Kamile Bağcı, yarışmacının 5. soruya geldiğinde, kendisine yöneltilen "Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Kemal' adını veren, Atatürk'ün matematik öğretmeninin adı hangisidir?" sorusuna yanlış cevap verdi.

"Mustafa ve Kemal şıkları arasında kaldım ama emin de olamıyorum. Jokerlerimi de kullanmak istemiyorum" diyerek Kemal cevabını veren kadın yarışmadan elendi.

Elendiği ve en çok da heyecandan dolayı Atatürk'ün adını hatırlayamadığı için büyük üzüntü yaşayan kadın sosyal medyada linç edilmeye başlandı.

"BİNLERCE İNSAN TARAFINDAN LİNÇLENDİM"

Yarışmadan sonra eleştiriye maruz kalacağını ama bir gecede binlerce tanımadığı insan tarafından linçlere maruz kaldığı ve birçoğunun hakaret boyutunda olmasından dolayı üzüldüğünü belirten Kamile Bağcı, "Yarışmadan sonra bir eleştiriye maruz kalacağımı tahmin ediyordum fakat hakaret boyutunda olabileceğini hiç düşünmezdim, bir gecede hiç tanımadığım binlerce insanın linçlerine maruz kaldım ve bunlar ısrarcı boyuttaydı mesaj kutuma den mağazamın Whatsapp hattından binlerce mesaj geldi.

Eleştirilere açık bir insanım ancak birçoğu hakaret boyutunda olması çok üzücü" dedi.

"ATATÜRK'E OLAN SEVGİMİ VE SAYGIMI KİMSE SORGULAYAMAZ"

Programda heyecanlandığını ve o anki heyecan ile bilinen bir çok şeyin unutulduğunu ifade eden Bağcı, "Televizyon programında yarışmak gerçekten büyük bir heyecan. O an bildiğim bir şeyi heyecandan hatırlayamadım tahmin edersiniz ki sürekli tecrübe ettiğimiz bir şey değil.

Yanlış cevap verdiğim soru Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir soruydu. Daha önce böyle bir yarışma heyecanı yaşamadım. İnsanlar oradaki şartlarda bildikleri çok şeyi unutuyor.

Yarışma heyecanı ve atmosferi nedeniyle milli değerimiz ile ilgili bir soruda böyle cevap verdiğim için üzgünüm. Ama burada verdiğim yanlış cevap Atatürk'e olan sevgimi ve saygımı sorgulatamaz.

Eleştiriler için teşekkür ederim ama bu tür durumlarda biraz empati yapmanın da önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.