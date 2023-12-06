Nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşındaki adam konuştu: Hapishanenin en yaşlısı bendim!

6 Aralık 2023 10:24 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:40

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 81 yaşındaki Zülfü Şirin, iddiaya göre eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi. Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı. Tutuklanan adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı. Dün nafakası ödenen adam, cezaevinden çıkarılarak serbest kaldı.

Zülfü Şirin "Bir gün bile kalmak çok kötü. Nafakayı daha önce ödedim ancak yanlış yere gittiği için tutuklandım. Cezaevindeyken birçok milletvekilleri arayıp bana moral verdi. Hala beni tehdit edip benimle uğraşıyorlar. Ben de karşı dava açacağım" dedi.

"HAPİSHANENİN EN YAŞLISI BENDİM"

Gazetecilere açıklama yapan Zülfü Şirin "Bir elektrik düğmesini kapattım; oğlumdan hem dayak hem küfür yedim. Kahrımdan bağlara çıktım, Avustralya'daki eve geri döndüğümde ailem beni kapının önüne koydu. Sonra Türkiye’deki evime geldim, beni burada da rahat bırakmadılar. Gemlik’in Katırlı köyünde evim var. Beni oraya da sokmadılar. Erkek kardeşi beni tehdit ve küfür etti, telefonla arayıp "Seni öldürüp denize atacağız" dedi. Sonrasında benden şikayetçi oldu. Beni nafakaya ödemediğim için mahkemeye çıkardılar. Oysa ben nafakayı ödemiştim, yanlışlıkla başka hesaba göndermişim. Beni mahkemeye çıkarıp tutukladılar. Üzülmedim ama bu yaştan sonra çekilecek gibi değil cezaevi. Hapishanenin en yaşlısı bendim" dedi.

"ÖDEDİĞİM NAFAKA BAŞKA HESABA GİTMİŞ"

Şu anda 83 yaşında olduğunu; resmiyette ise 81 olarak gözükdüğünü kaydeden Zülfü Şirin, "2022 yılında ödediğim nafaka ücreti başka hesaba gitmiş, onun için beni tutukladılar. Benim nafakamı bir hayırsever ödedi, bugün de serbest kaldım. Nafaka ücreti olan 5700 lirayı sağolsun hayırseverler ödediler. Cezaevindeyken milletvekilleri arayıp moral verdiler. Cezaevindekiler bile böyle bir durumun olmaması gerektiğini söylediler. Allah hepsinden razı olsun. Avustralya'da nafaka diye birşey yok. Neden benimle uğraşıyorlar hala? 4 katlı evimi satıp oğluma Avusturalya’da ev aldım. Ama karşılığını göremedim. 6 yıl önce Avustralya'dan Türkiye'ye geldim. Eşimle 45 sene evli kaldım, hala da evliyiz ama ayrıyız. Ben eşime bir tokat dahi vurmadım. Avustralya'da 45 yıl yaşadım, aslen İnegöllüyüm" diye konuştu.

"CEZAEVİNE GİRERKEN DE ÇIKARKEN DE GÖZYAŞI DÖKTÜM"

Türkiye'de kanunlarda yanlışlar olduğunu savunan Şirin, "İnşallah düzeltirler. İlk kez hapse girdim. 24 saat cezaevinde kaldım. Orada hiçbir şey yapmadım, oradakilerle sohbet ettik. Bu durumda olmama onlar da üzüldüler. Çıktığıma onlar da sevindiler. Cezaevine girerken gözyaşı döktüm çıkarken de sevinç gözyaşları döktüm. Böyle şeyler kimselerin başına gelmez inşallah. Bu nafaka davaları cinayetlerin başlangıç sebebleri. Çoğunlukla cinayetler bunlardan çıkıyor. Ne olur devletimiz bu konularla ilgilensin. Vatandaşlarımız niye mağdur olsun" şeklinde konuştu.

"EŞİMİN KARDEŞİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM"

Eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini iddia eden Şirin, "Beni Gemlik’in Katırlı köyündeki evime sokmuyorlar. Eşimin kardeşi beni telefonla arayıp tehdit ve küfürler ediyor. Beni boğup öldürüp denize atacakmış. Bana bu şekilde davrandıkları için artık gücüm kalmadı. Onlar benle uğraşıyorsa bende artık onlarla dava açarak uğraşacağım" ifadelerini kullandı.