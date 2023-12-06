81 yaşında cezaevine girince gözyaşlarına boğulmuştu! Zülfü dededen güzel haber geldi
- Güncelleme Tarihi:
Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa'da eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttuğu için 81 yaşında hapse giren ve o anlarda gözyaşlarını tutamayan Zülfü dede yürek burkmuştu. Yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam, nafakayı ödeyen Erkekleri Koruma Derneği taradından hapisten çıkarıldı.
İnegöl'de, 81 yaşındaki Zülfü Ş., iddiaya göre 20 yıl öcne boşandığı eski eşinin nafakasını ödemeyi unutmuştu.
ESKİ EŞ NAFANIN ÖDENMEDİĞİNİ SÖYLEYİP ŞİKAYETÇİ OLDU
Eski eşin şikayeti üzerine de Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANINCA HÜNGÜR GÜNGÜR AĞLADI
Yaşlı adam nafakayı ödediğini söylese de ödemenin kayıtlara geçmediği öğrenilinde, mahkemece tutuklandı. Tutuklanan yaşlı adam, cezaevine götürülürken de hüngür hüngür ağladı.
BİR GÜN GEÇMEDEN GÜZEL HABER GELDİ
Zülfü dedenin gözyaşları içinde hapse girmesi yürek burkarken, güzel haber geldi.
Ankara merkezli sosyal destek platformu Erkekleri Koruma Derneği, Zülfü dedenin nafakasını ödeyerek serbest kalmasını sağladı.
BOCU ÖDENDİ HAPİSTEN ÇIKTI
Ödeme sonrası cezaevinden çıkarılan yaşlı adam bir günlük tutsaklığın ardından yeniden özgürlüğüne kavuştu.