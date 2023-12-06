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81 yaşında cezaevine girince gözyaşlarına boğulmuştu! Zülfü dededen güzel haber geldi

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Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nafaka, Hapis

Bursa'da eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttuğu için 81 yaşında hapse giren ve o anlarda gözyaşlarını tutamayan Zülfü dede yürek burkmuştu. Yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam, nafakayı ödeyen Erkekleri Koruma Derneği taradından hapisten çıkarıldı.

İnegöl'de, 81 yaşındaki Zülfü Ş., iddiaya göre 20 yıl öcne boşandığı eski eşinin nafakasını ödemeyi unutmuştu.

ESKİ EŞ NAFANIN ÖDENMEDİĞİNİ SÖYLEYİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Eski eşin şikayeti üzerine de Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANINCA HÜNGÜR GÜNGÜR AĞLADI

Yaşlı adam nafakayı ödediğini söylese de ödemenin kayıtlara geçmediği öğrenilinde, mahkemece tutuklandı. Tutuklanan yaşlı adam, cezaevine götürülürken de hüngür hüngür ağladı. 

81 yaşında cezaevine girince gözyaşlarına boğulmuştu! Zülfü dededen güzel haber geldi

BİR GÜN GEÇMEDEN GÜZEL HABER GELDİ

Zülfü dedenin gözyaşları içinde hapse girmesi yürek burkarken, güzel haber geldi.

Ankara merkezli sosyal destek platformu Erkekleri Koruma Derneği, Zülfü dedenin nafakasını ödeyerek serbest kalmasını sağladı.

BOCU ÖDENDİ HAPİSTEN ÇIKTI

Ödeme sonrası cezaevinden çıkarılan yaşlı adam bir günlük tutsaklığın ardından yeniden özgürlüğüne kavuştu. 

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