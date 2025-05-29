Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ne 'askıda ekmek' ne 'askıda sebze'... Marketin camına asılan yazı herkesi durdurdu!

Ne 'askıda ekmek' ne 'askıda sebze'... Marketin camına asılan yazı herkesi durdurdu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ne &#039;askıda ekmek&#039; ne &#039;askıda sebze&#039;... Marketin camına asılan yazı herkesi durdurdu!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te bir market sahibi 'askıda simit', 'askıda ekmek' uygulamasına benzer 'askıda para' yazısını astı. Çocuklar için bu uygulamayı başlattığını söyleyen Mithat Ergin, "İstediklerini aldıkları zaman mutlu oluyorlar. Buradan destek aldıklarında mutlu olarak ayrılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Duygulandıran ve örnek olan olay adresi Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir market... Esnaf Mithat Ergin, çocuklar için 'askıda para' uygulamasını başlatmaya karar verdi. 

Alışveriş için markete gelen ve parası yeterli olmayan ihtiyaç sahibi çocuklar için başlatılan uygulamaya hayırsever müşteriler de destek oluyor.

Ne 'askıda ekmek' ne 'askıda sebze'... Marketin camına asılan yazı herkesi durdurdu! - 1. Resim

KAVANOZ KUMBARADAN DAYANIŞMA YAĞIYOR

Market girişine de "Burada Çocuklar İçin Askıda Para Bulunur" yazısı asan Ergin, ‘askıda ekmek', ‘askıda sebze' gibi uygulamaların ardından çocuklar için de ‘askıda para' uygulamasını başlattıklarını belirterek, "Parası yetmeyen çocuklara bizde burada destek oluyoruz" dedi.

Ne 'askıda ekmek' ne 'askıda sebze'... Marketin camına asılan yazı herkesi durdurdu! - 2. Resim

Ergin, uygulama çerçevesindeki hazırladıkları kavanoz kumbarayı tezgah üzerine koyduktan sonra vatandaşların da yardımda bulunduğunu söyledi.

Ne 'askıda ekmek' ne 'askıda sebze'... Marketin camına asılan yazı herkesi durdurdu! - 3. Resim

"Uygulama çocuklar için de iyi oluyor" diyen Ergin, "İstediklerini aldıkları zaman mutlu oluyorlar. Buradan destek aldıklarında mutlu olarak ayrılıyorlar. Onlar mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Yumaklı duyurdu! Bu şartı sağlayana, yılık 18 bin TL ödenecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yılanla konuşup, elleriyle su içirdi! "Haşır neşirliğim var" - YaşamYılanla konuşup, elleriyle su içirdi!Damaklarda iz bırakıyor! "Nazende" için hasat başladı, tarlada kilosu 65 TL - Yaşam"Nazende" için hasat başladı, kilosu 65 TL440 parça, 44 metre! Hepsi imha edildi - Yaşam440 parça, 44 metre! Hepsi imha edildiBir yıllık emeği bir gecede gitti! Değeri 60 bin liranın üzerinde... "Bize de bir tane bırakmışlar" - YaşamBir yıllık emeği bir gecede gitti! Değeri 60 bin TLMalatya'yı sağanak vurdu! Hastanenin tavanı çöktü - YaşamMalatya'yı sağanak vurdu! Hastanenin tavanı çöktüHavalar ısındı, engerek yılanları ortaya çıktı: Öğrenciler soluğu öğretmenlerinin yanında aldı - YaşamHavalar ısındı, engerek yılanları ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...