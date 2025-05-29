Ne 'askıda ekmek' ne 'askıda sebze'... Marketin camına asılan yazı herkesi durdurdu!

Karabük'te bir market sahibi 'askıda simit', 'askıda ekmek' uygulamasına benzer 'askıda para' yazısını astı. Çocuklar için bu uygulamayı başlattığını söyleyen Mithat Ergin, "İstediklerini aldıkları zaman mutlu oluyorlar. Buradan destek aldıklarında mutlu olarak ayrılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Duygulandıran ve örnek olan olay adresi Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir market... Esnaf Mithat Ergin, çocuklar için 'askıda para' uygulamasını başlatmaya karar verdi.

Alışveriş için markete gelen ve parası yeterli olmayan ihtiyaç sahibi çocuklar için başlatılan uygulamaya hayırsever müşteriler de destek oluyor.

KAVANOZ KUMBARADAN DAYANIŞMA YAĞIYOR

Market girişine de "Burada Çocuklar İçin Askıda Para Bulunur" yazısı asan Ergin, ‘askıda ekmek', ‘askıda sebze' gibi uygulamaların ardından çocuklar için de ‘askıda para' uygulamasını başlattıklarını belirterek, "Parası yetmeyen çocuklara bizde burada destek oluyoruz" dedi.

Ergin, uygulama çerçevesindeki hazırladıkları kavanoz kumbarayı tezgah üzerine koyduktan sonra vatandaşların da yardımda bulunduğunu söyledi.

"Uygulama çocuklar için de iyi oluyor" diyen Ergin, "İstediklerini aldıkları zaman mutlu oluyorlar. Buradan destek aldıklarında mutlu olarak ayrılıyorlar. Onlar mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.