Yılanla konuşup, elleriyle su içirdi! "Haşır neşirliğim var"

Sivas'ta Behzat Satılmış, eliyle tuttuğu yılanla sohbet etti, su içirdi. Yılanlarla haşır neşirliği olduğunu söyleyen Satılmış, hayvanı doğaya bıraktı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Behzat Satılmış, eline aldığı bir yılanla hem konuştu hem de elleriyle su içirdi.

O anları cep telefonuyla kaydeden Satılmış, yaklaşık 3 yıl önce de bir yılanla benzer bir diyalog yaşadığını söyledi.

Yılanların yerini bildiğini ve özellikle bu mevsimde deri değiştirdiklerini dile getiren Satılmış, yılana elleriyle su içirdikten sonra doğaya bıraktı.

"YILANLARIN YERLERİNİ BİLİYORUM"

Yılanla kurduğu iletişim ve ona su içirdiği anları anlatan Behzat Satılmış, "Yılanlar ile biraz haşır neşirliğim var. 3 sene önce bir yılanla diyaloğum olmuştu. Aslında yılanlar iki taneydi, bir tanesini göremedim. Bu yılanı gördüm, yerlerini biliyordum.

Hatta baktım ikincisini de buldum. Bu mevsimde yılanların deri atma olayı var. Ben de insanlık namına daha önce de diyaloğum olduğu için su içirdim. Su içirdikten sonra gidip doğaya bıraktım. İyi bir şey yaptığımı düşünüyorum" dedi.