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Haberler > Yaşam > "Normal bir vatandaş 10 dakika duramaz" 400 derecenin karşısında saatler geçiriyor

"Normal bir vatandaş 10 dakika duramaz" 400 derecenin karşısında saatler geçiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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&quot;Normal bir vatandaş 10 dakika duramaz&quot; 400 derecenin karşısında saatler geçiriyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de pidecilik yapan Mustafa Çubuk, yaklaşık 400 derecede yanan taş fırının karşısında havaların sıcak olduğu günlerde zor anlar yaşıyor. Çubuk, "Fırın başında her gün 10 saat çalışıyorum, normal bir vatandaş 10 dakika duramaz." dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle yurt genelinde hava sıcaklıkları artışa geçti. Zaman zaman 30 dereceyi geçen hava sıcaklığı şimdiden hissedilirken, uzun yıllardır pidecilik yapan Mustafa Çubuk, yaklaşık 400 derecede yanan taş fırının karşısında yaz kış demeden mesaisine devam ediyor.

"Normal bir vatandaş 10 dakika duramaz" 400 derecenin karşısında saatler geçiriyor - 1. Resim

Havaların ısınmasıyla işi daha da zorlaşan Çubuk, dükkanın kapısından ve camından içeriye giren hafif rüzgar esintileri ile serinlemeye çalışıyor.

"Normal bir vatandaş 10 dakika duramaz" 400 derecenin karşısında saatler geçiriyor - 2. Resim

Konuyla ilgili açıklamada bulunan pideci Mustafa Çubuk şunları söyledi:

"NORMAL BİR VATANDAŞ 10 DAKİKA DURAMAZ"

"Havalar tekrar sıcaklamaya başladı. Biz de burada 350-400 derece fırının karşısında çalışıyoruz. Oldukça sıcak. Yazın gelmesi, havaların ısınmasıyla işlerimiz zorlaşıyor ama biz alışkınız. Fırın başında her gün 10 saat çalışıyorum, normal bir vatandaş 10 dakika duramaz. Küçüklükten beri alışmış olduğumuz için 40 senedir fırının başındayız. Klimamız yok, camlarımız ve kapımız açık. Her babayiğidin harcı değil"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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