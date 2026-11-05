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Yaşam

Oğluna öyle bir isim verdi ki... "Sesimizi ancak bu şekilde duyurabildik"

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Sinan Akyüz, Filistin'de yaşanan acılara dikkat çekmek için oğluna Filistin adını verdi.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan mahalle muhtarı Sinan Akyüz'ün 2 Kasım'da dünyaya gelen üçüncü çocuğuna verdiği isim, Filistin'de yaşanan saldırılara ve sivil kayıplarına yönelik tepkisinin bir ifadesi oldu.

Oğluna öyle bir isim verdi ki... Sesimizi ancak bu şekilde duyurabildik
Başlık ResmiOğluna öyle bir isim verdi ki... Sesimizi ancak bu şekilde duyurabildik

"SESİMİZİ ANCAK BU ŞEKİLDE DUYURABİLİRDİK"

Filistin'de yaşanan olaylardan derin üzüntü duyduğunu belirten Akyüz, eşiyle birlikte aldıkları kararla çocuklarına Filistin ismini verdiklerini söyledi. Akyüz, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalamadıklarını ifade ederek, "Üçüncü çocuğumun ismini Filistin koydum. İsrail ve Amerika'nın Filistin'de yaptığı zulme vicdanımız el vermedi. Eşimle birlikte ailemiz adına sesimizi ancak bu şekilde duyurabileceğimizi düşündük. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Bundan dolayı çocuğumuzun ismini Filistin koyduk. Bu davaya da canı gönülden destek veriyorum. İsrail ve Amerika'nın bu zulme artık son vermesini istiyorum" dedi.

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Çocuğuna Filistin ismini vermesinin bir destek ve tepki mesajı olduğunu vurgulayan Akyüz, "Ben Filistin'in yanında olmak istiyorum. Buna bir tepki olarak çocuğumun ismini Filistin bıraktım. Filistin'de yaşanan zulümler, bu kadar çocuğun ve ailenin hayatını kaybetmesi vicdanımın kabul edebileceği bir durum değil. Elimden gelen bu olduğu için çocuğumun ismini Filistin koydum" ifadelerini kullandı.

Oğluna öyle bir isim verdi ki... Sesimizi ancak bu şekilde duyurabildik
Başlık ResmiOğluna öyle bir isim verdi ki... Sesimizi ancak bu şekilde duyurabildik
Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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