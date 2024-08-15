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Oltasına takılan balığı önce öptü, sonra hemen geri bıraktı! Nedeni herkesi duygulandırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Oltasına takılan balığı önce öptü, sonra hemen geri bıraktı! Nedeni herkesi duygulandırdı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Oltasına takılan balığı aynı cinsten bir balığın su yüzüne kadar takip edildiğini gören balıkçı, dayanamayıp tuttuğu balığı geri bıraktı. Nedenini ise kayda aldığı videoda anlattı.

Antalya'da eşiyle birlikte balığa çıkan Savaş Dursun'un oltasına yazılı orkinos balığı takıldı. Oltasını teknesine doğru çeken Dursun, tuttuğu balığın peşinden aynı cinsten bir balığın uzun süre takip ettiğini görünce, tuttuğu balığı öperek geri saldı.

Oltasına takılan balığı önce öptü, sonra hemen geri bıraktı! Nedeni herkesi duygulandırdı - 1. Resim

ARKASINDAKİ BALIĞI FARK ETTİ

Antalya'da profesyonel olta balıkçılığı ve danışmalığı yapan Savaş Dursun, eşi Didem Dursun ile birlikte tekneyle Konyaaltı açıklar balık için açıldı. Dursun birkaç tane büyük kuzu balığı tuttuktan sonra oltasına yazılı orkinos takıldı.

Oltasına takılan balığı önce öptü, sonra hemen geri bıraktı! Nedeni herkesi duygulandırdı - 2. Resim

Balığı teknesine misinayla çekmeye başlayan Dursun, arkasından başka bir balığın daha geldiğini fark etti.

Oltasına takılan balığı önce öptü, sonra hemen geri bıraktı! Nedeni herkesi duygulandırdı - 3. Resim

TAKİP ETTİĞİNİ GÖRÜNCE DAYANAMADI

Oltaya takılan orkinosun arkasından aynı cinsten balığın su yüzüne kadar takip ettiğini gören Dursun, tuttuğu balığı ‘eşi ya da arkadaşı, salmamak olmaz' diyerek öpüp tekrar denize geri saldı. 

Oltasına takılan balığı önce öptü, sonra hemen geri bıraktı! Nedeni herkesi duygulandırdı - 4. Resim

“EŞİ GALİBA, SALALIM YAZIK”

Savaş Dursun'un eşi Didem Dursun da, ‘Eşi galiba aşkım. Salalım yazık' diyerek kayda aldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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