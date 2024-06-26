Ölüm adeta teğet geçti! Çöken istinat duvarının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde şiddetli yağış sonrası bir binanın istinat duvarı çöktü. Aracını çöken duvarın önüne park eden Trabzonlu gurbetçi ve çökme esnasında binanın önünde temizlik yapan kadın görevli, ölümden dakikalarla kurtuldu.

Doğu Karadeniz'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan şiddeti yağış sonrası, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının önüne otomobilini park eden 58 yaşındaki Güngör Pul, (58) aracından indi ve yaklaşık 2 dakika sonra çökme meydana geldi. O esnada binanın önünde temizlik yapan kadın görevli de çöken istinat duvarının altından kalmaktan dakikalarla kurtuldu.

"İKİ DAKİKAYLA HAYATTA KALDIM"

Yaklaşık 10 gün önce memleketi Trabzon'a geldiğini belirten Güngör Pul, arabayı park edip eve çıktığını söyledi. Pul, "İki dakika sonra bir ses duydum sanki bir şey patladı. Balkona çıktım baktım arabanın üzerine duvar yıkılmış arabam altında kaldı. Müteahhitten kaynaklanan bir hata mı artık nedir bilmiyorum. Herhangi bir can kaybı yok olan sadece maddi hasar. Arabayı park ettiğimde bir bayan vardı temizlik yapıyordu. Ben arabayı görünce o bayana baktım acaba burada mı diye herhalde o da korkup kaçtı kurtuldu. Yurt dışından on gün önce gelmiştim. İki dakikayla hayatta kaldım diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"ARKAMDAN ÇATIR ÇATIR BİR SES GELDİ"

İlke Sitesi Apartman yöneticisi Halil Seyis ise, “Aracımı binanın arka tarafına çektim karşıdan bir arkadaş bana duvarın üzerine suyun biriktiğini söyledi. Ben de o binaya yukarıdan bakayım hem de kendilerine bilgi vereyim dedim. Çıkarken kenardaki binaların duvarlarının durumuna baktım. Daha o binaya ulaşmadan arkamdan çatır çatır bir ses geldi. Geriye dönüp baktım duvar yıkıldı" dedi.

"Bizim apartman temizliğinde bulunan bir bayan kardeşimiz vardı o da oradan ayrıldı" diyen Seyis, "Ben yukarı çıktım gördüğüm o başka bir şey bildiğim yok geriye döndüğümde zaten duvar yıkılmıştı. Duvarın kalan bölümünde de riski var oranın da elden geçirilip bakılması lazım çünkü orası da tehlike arz ediyor" ifadelerini kullandı.