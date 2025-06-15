Osmanlı döneminde savaşmıştı! Mezarı kaybolmak üzere... Büyük vefasızlık
Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Taşkaynak köyünde bulunan 93 Harbi kahramanı Keyvanklı Hüseyin Ağa'nın mezarı, yıllardır süren ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında sivil direnişi örgütleyen, köylüleri gönüllü birliklere katan Hüseyin Ağa, Erzurum'un efsaneleşmiş isimleriyle birlikte cephede ve cephe gerisinde omuz omuza savaşmıştı.
Nene Hatun, Name Kadın, Topal Gülizar ve Yaşar Emmi gibi halk kahramanlarıyla birlikte Erzurum savunmasının simge isimlerinden biri olan Keyvanklı Hüseyin Ağa, Aziziye Tabyaları'nın ve çevre köylerin direnişinde aktif olarak görev aldı. Halk arasında "Dağ gibi yiğit" olarak anılan Hüseyin Ağa, sadece silahla değil, halkı bir araya getiren cesaretiyle de hafızalarda yer alıyor.
MEZARI KAYBOLMAK ÜZERE
Kahraman Keyvanklı Hüseyin Ağa'nın mezarının bir an önce hak ettiği duruma getirilmesi gerektiğini ifade eden yöre halkı, mezarın yok olmanın eşiğinde olduğunu belirtti.
Köylüler yaptıkları açıklamada şunları söyledi:
"MEZARI TOPRAKLA BÜTÜNLEŞMİŞ"
"Taşkaynak köyünün yukarısında, dikenler arasında kalan mezarı neredeyse tamamen toprakla bütünleşmiş. Mezar taşı okunmaz hâle gelmiş, çevresi bakımsız, herhangi bir işaret ya da bilgi levhası bulunmuyor. Onu tanıyan son kuşaklar da birer birer sessizliğe karışırken, tarihin bu sesi de solmak üzere. Keyvanklı Hüseyin Ağa'nın hikâyesi, sadece Erzurum'un değil, tüm Anadolu'nun hafızasıdır. Nene Hatun'un taşıdığı tüfeğin, Name Kadın'ın taşıdığı azığın, Hüseyin Ağa'nın taşıdığı sancağın aynı mücadelede buluştuğu unutulmamalıdır. Bu mezar, geçmişin değil, geleceğin vicdanıdır"