Osmanlı döneminde savaşmıştı! Mezarı kaybolmak üzere... Büyük vefasızlık

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Taşkaynak köyünde bulunan 93 Harbi kahramanı Keyvanklı Hüseyin Ağa'nın mezarı, yıllardır süren ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında sivil direnişi örgütleyen, köylüleri gönüllü birliklere katan Hüseyin Ağa, Erzurum'un efsaneleşmiş isimleriyle birlikte cephede ve cephe gerisinde omuz omuza savaşmıştı.

Nene Hatun, Name Kadın, Topal Gülizar ve Yaşar Emmi gibi halk kahramanlarıyla birlikte Erzurum savunmasının simge isimlerinden biri olan Keyvanklı Hüseyin Ağa, Aziziye Tabyaları'nın ve çevre köylerin direnişinde aktif olarak görev aldı. Halk arasında "Dağ gibi yiğit" olarak anılan Hüseyin Ağa, sadece silahla değil, halkı bir araya getiren cesaretiyle de hafızalarda yer alıyor.

MEZARI KAYBOLMAK ÜZERE

Kahraman Keyvanklı Hüseyin Ağa'nın mezarının bir an önce hak ettiği duruma getirilmesi gerektiğini ifade eden yöre halkı, mezarın yok olmanın eşiğinde olduğunu belirtti.

Köylüler yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"MEZARI TOPRAKLA BÜTÜNLEŞMİŞ"