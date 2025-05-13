Para ve altın dolu çantayı unuttular! Ailenin imdadına esnaf yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mayıs 2025 10:13 - Güncelleme: 13 Mayıs 2025 10:26 - Güncelleme:

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir çay bahçesinde dikkat çeken bir olay meydana geldi. İçinde yüklü miktarda para ve altın bulunan çantayı çay bahçesinde unutan aile, endişe dolu anlar yaşadı. Çay bahçesinin işletmecisi, para ve altın dolu çantayı sahibine teslim etti.

Bursa İznik'te ikamet eden anne ve oğlu, içinde yüklü miktarda para ve altın bulunan çantayı oturdukları çay bahçesinde unuttu. Çantanın yokluğunu fark eden aile, büyük endişe yaşadı. Çay bahçesinin işletmecisi Bekir Uslu, altın dolu çantayı fark ederek, güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Aileyle irtibata geçen Uslu, çantayı eksiksiz şekilde teslim etti. "KİMLİK BİLGİLERİNDEN ULAŞTIK" Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Bekir Uslu, "İşletmemizde içi para ve altın dolu bir çanta bulduk. Biraz telefon trafiği sonucunda kimlik bilgilerinden çantanın sahibine ulaştık. Çantayı arkadaşımızın oğluna teslim ettik" dedi. Çantayı eksiksiz şekilde bulmanın rahatlığıyla derin bir nefes alan aile ise işletmeciye teşekkür etti. İlgili Haber Çaldığı araç yolda bıraktı! Bursa'da fıkra gibi hırsızlık kamerada

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş