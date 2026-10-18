Kayseri’de kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkmasıyla başlayan olayda, sürücünün yalanı kamera görüntüleriyle ortaya çıktı. 1,00 promilin üzerinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, polise zorluk çıkararak “Teşkilat mısınız?” diye sordu. Trafik polisinin “Polis teşkilatıyız” şeklindeki anlamlı cevabı dikkat çekerken, sürücüye toplam 265 bin TL idari para cezası kesildi.

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje çıkan otomobilin sürücüsü olduğunu gizlemeye çalışan şahsın yalanı, kamera görüntülerinin incelenmesiyle ortaya çıktı.

Polise “Teşkilat mısınız?” çıkışı pahalıya patladı! Cezası ağır oldu

EKİPLERE GÜÇLÜK ÇIKARDI

Direksiyon başında kardeşinin bulunduğunu iddia eden sürücü ile kardeşi, kaza yerinde kavga ettikten sonra polis ekiplerine de güçlük çıkardı. Yapılan kontrollerde 1,00 promilin üzerinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, polis ekiplerine “Teşkilat mısınız?” diye sordu. Trafik polisinin “Polis teşkilatıyız” cevabı dikkat çekerken, sürücüye toplam 265 bin TL idari para cezası uygulandı.

Polise “Teşkilat mısınız?” çıkışı pahalıya patladı! Cezası ağır oldu

KAZA SONRASI SÜRÜCÜ YALANI KAMERAYA TAKILDI

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, A.E. yönetimindeki 38 YC 579 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlenirken, A.E. ve yanında bulunan yolcu arkadaşı polis ekiplerine A.E.'nin sürücü olmadığını sürücünün kaza yerini terk ettiğini söyledi. A.E.'nin beyanını inandırıcı bulmayan ekipler tarafından yapılan kamera incelemelerinde sürücünün A.E. olduğu belirlendi.

Polise “Teşkilat mısınız?” çıkışı pahalıya patladı! Cezası ağır oldu

Bu sırada A.E. ile kaza yerine gelen kardeşi M.E. arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede yatıştırılırken, iki kardeş ekiplere sürücünün A.E. olmadığını, M.E.'nin sürücü olduğunu söyleyerek, zorluk çıkardı.

“TEŞKİLAT MISINIZ?” DİYEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 265 BİN TL CEZA

Polis ekiplerinin alkol testi yapmak istediği sırada alkolmetreyi üflemeyerek, trafik polisine "Teşkilat mısınız?" diyen A.E.'ye polis memuru, "Polis teşkilatıyız." diyerek, anlamlı bir cevap verdi. Karakola götürülen A.E.'nin yapılan kontrollerde 1,00 promilin üzerinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 265 bin TL idari para cezası yazılarak, hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Polise “Teşkilat mısınız?” çıkışı pahalıya patladı! Cezası ağır oldu

Sürücünün kendisi olduğunu söyleyen M.E. hakkında da yalan beyandan adli işlem başlatılacağı öğrenilirken, otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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