Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Polonya'dan ithal etti! Tüm emekli ikramiyesini bu işe yatırdı... "Bu iş sırf para için yapılmaz"

Polonya'dan ithal etti! Tüm emekli ikramiyesini bu işe yatırdı... "Bu iş sırf para için yapılmaz"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Polonya&#039;dan ithal etti! Tüm emekli ikramiyesini bu işe yatırdı... &quot;Bu iş sırf para için yapılmaz&quot;
Emeklilik, Zonguldak, Mavi Yemiş, Tarım, Organik Tarım, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Zonguldak'ta uzun yıllar doktorluk yaptıktan sonra emekli olan ve Tomris Özeler, bir seyahat sırasında gördüğü mavi yemişi yetiştirmeye karar verdi. Polonya'dan ithal ettiği fidanları kiraladığı araziye diken Özeler, tüm emekli ikramiyesini bu işe yatırdığını söyledi. Özeler, bu işi yapacak kişilerin doğayı sevmesi gerektiğini, sırf para kazanmak için yapılamayacağını da sözlerine ekledi.

Kentte 35 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Tomris Özeler, bir seyahat sırasında mavi yemişi gördü ve yetiştirmeye karar verdi. 2011 yılında Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda bozuk orman arazisini kiralayan Özeler, burada çalışarak araziyi tarıma hazırladı.

Polonya'dan ithal etti! Tüm emekli ikramiyesini bu işe yatırdı...

Polonya'dan ithal ettiği mavi yemiş fidanlarını araziye dikerek üretime başlayan Özeler, ilk başlarda verimlilik açısından sonuç alamasa da sürdürülebilir üretim teknikleri uygulayarak kalitesini ve miktarını artırdı. Özeler, organik ürünlerinin tanıtımı için fuar ve organizasyonlara da katıldı.

Polonya'dan ithal etti! Tüm emekli ikramiyesini bu işe yatırdı...

GEÇEN YIL 500 KİLOGRAM HASAT ETTİ

Zamanla stant açarak doğrudan tüketiciyle buluşan ve pazarlama ağını genişleten Özeler, 21 dönüm bahçesinde geçen yıl 500 kilogram mavi yemiş hasat etmesinin yanı sıra kestane ve kara yemiş de yetiştiriyor.

"Örnek bir çalışma yapmak istedim." diyen Özeler, kentte tarımın sadece fındık olarak düşünüldüğünü, alternatif olması amacıyla kestane, kara yemiş ve mavi yemiş yetiştirdiğini söyledi.

Polonya'dan ithal etti! Tüm emekli ikramiyesini bu işe yatırdı...

"TÜM EMEKLİ İKRAMİYEMİ BU İŞE HARCADIM"

Özeler, tüm emekli ikramiyesini harcayıp üzerine de harcama yaparak fidanları Polonya'dan getirttiğine değinerek, "Belki daha fazla ürünüm ve daha fazla gösterişi olabilirdi ancak doğal tarım, organik olsun diye ısrar ettim." ifadelerini kullandı.

Polonya'dan ithal etti! Tüm emekli ikramiyesini bu işe yatırdı...

"BU İŞ SIRF PARA KAZANMAK İÇİN YAPILMAZ"

İklim koşullarının üretimi çok etkilediğine işaret eden Özeler, ne kadar sulasa da yağmurun bitki üzerindeki etkisinin çok fazla olduğunu vurguladı. Özeler, parayla çalışan bulsalar da kendilerinin gösterdiği özeni göstermediğini, o nedenle tırpanından sulamasına kadar her şeyle kendisinin ilgilendiğini dile getirerek, bu işi yapacak kişilerin doğayı sevmesi gerektiğini, sırf para kazanmak için yapılamayacağını sözlerine ekledi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı! Hastaneye götürülürken çocuklarını sayıkladıArazinin kralı geliyor! Karşınızda Nissan’ın 7 kişilik amiral gemisi: Armada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kültür yolunda yeni durak Bursa - YaşamKültür yolunda yeni durak BursaYılanlar İstanbul'un 3 ilçesini mesken tuttu! Boyu 2,5 metreyi buluyor... Bakmadan sakın öldürmeyin - YaşamYılanlar İstanbul'un 3 ilçesini mesken tuttu!Boynunuzda şişlik mi var? Aman dikkat, altından çok tehlikeli bir şey çıkabilir... - YaşamBoynunuzda şişlik mi var? Aman dikkat, altından çok tehlikeli bir şey çıkabilir...Van'da doğa tutkunlarının adresi! Gökyüzü kızıla büründü: Kartpostallık manzaralar - YaşamGökyüzü bir anda kızıla büründü! Kartpostallık manzaralarKöyü endişe kapladı! Meydanda toplandılar... Hepsinin tek bir duası var - YaşamKöyde endişeli bekleyiş! Hepsinin tek duası varİmamın vasiyeti kriz çıkardı! Belediye ile halk karşı karşıya geldi, devreye Cumhurbaşkanlığı girdi - Yaşamİmamın vasiyeti kriz çıkardı!
Sonraki Haber Yükleniyor...