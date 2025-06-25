Polonya'dan ithal etti! Tüm emekli ikramiyesini bu işe yatırdı... "Bu iş sırf para için yapılmaz"

Zonguldak'ta uzun yıllar doktorluk yaptıktan sonra emekli olan ve Tomris Özeler, bir seyahat sırasında gördüğü mavi yemişi yetiştirmeye karar verdi. Polonya'dan ithal ettiği fidanları kiraladığı araziye diken Özeler, tüm emekli ikramiyesini bu işe yatırdığını söyledi. Özeler, bu işi yapacak kişilerin doğayı sevmesi gerektiğini, sırf para kazanmak için yapılamayacağını da sözlerine ekledi.

Kentte 35 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Tomris Özeler, bir seyahat sırasında mavi yemişi gördü ve yetiştirmeye karar verdi. 2011 yılında Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda bozuk orman arazisini kiralayan Özeler, burada çalışarak araziyi tarıma hazırladı.

Polonya'dan ithal ettiği mavi yemiş fidanlarını araziye dikerek üretime başlayan Özeler, ilk başlarda verimlilik açısından sonuç alamasa da sürdürülebilir üretim teknikleri uygulayarak kalitesini ve miktarını artırdı. Özeler, organik ürünlerinin tanıtımı için fuar ve organizasyonlara da katıldı.

GEÇEN YIL 500 KİLOGRAM HASAT ETTİ

Zamanla stant açarak doğrudan tüketiciyle buluşan ve pazarlama ağını genişleten Özeler, 21 dönüm bahçesinde geçen yıl 500 kilogram mavi yemiş hasat etmesinin yanı sıra kestane ve kara yemiş de yetiştiriyor.

"Örnek bir çalışma yapmak istedim." diyen Özeler, kentte tarımın sadece fındık olarak düşünüldüğünü, alternatif olması amacıyla kestane, kara yemiş ve mavi yemiş yetiştirdiğini söyledi.

"TÜM EMEKLİ İKRAMİYEMİ BU İŞE HARCADIM"

Özeler, tüm emekli ikramiyesini harcayıp üzerine de harcama yaparak fidanları Polonya'dan getirttiğine değinerek, "Belki daha fazla ürünüm ve daha fazla gösterişi olabilirdi ancak doğal tarım, organik olsun diye ısrar ettim." ifadelerini kullandı.

"BU İŞ SIRF PARA KAZANMAK İÇİN YAPILMAZ"

İklim koşullarının üretimi çok etkilediğine işaret eden Özeler, ne kadar sulasa da yağmurun bitki üzerindeki etkisinin çok fazla olduğunu vurguladı. Özeler, parayla çalışan bulsalar da kendilerinin gösterdiği özeni göstermediğini, o nedenle tırpanından sulamasına kadar her şeyle kendisinin ilgilendiğini dile getirerek, bu işi yapacak kişilerin doğayı sevmesi gerektiğini, sırf para kazanmak için yapılamayacağını sözlerine ekledi.