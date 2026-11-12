Soba, kombi ve şofben gibi ısınma araçlarının daha yoğun kullanıldığı bu dönemde karbonmonoksit gazına karşı uyaran AFAD Konya Müdürü, belirtilerin kimi zaman grip ile karıştırıldığını belirterek uyardı. Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirten Hakan Deligöz, cihaz bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

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AFAD Konya İl Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birim Müdürü Hakan Deligöz, karbonmonoksit gazına karşı uyardı. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soba, kombi ve şofben kullanımının artması ile karbonmonoksit zehirlenmesi riskinin de arttığını belirten Deligöz, vatandaşlara baca ve cihaz bakımını hatırlattı.

“GÖRÜLEN BİR ŞEY DEĞİL”

Karbonmonoksitin gözle görülmediğini ifade eden Deligöz, “Karbonmonoksit, dumanla birlikte görünen bir şey değil. Vücudumuza girdiği zaman kanın taşınmasını sağlayan alyuvarlara yapışıyor ve hemoglobinin beynimize, kalbimize taşıdığı kanın zehirlenmesine sebep oluyor. Bu nedenle beynimiz, kalbimiz ve diğer organlarımız yeterli oksijeni almadığı için zehirlenme gerçekleşiyor” dedi.

Renksiz, kokusuz ve tatsız! Her evde bulunan sessiz tehlike, belirtileri gribe benziyor ama öldürebilir

BAŞ AĞRISI, BAŞ DÖNMESİ, MİDE BULANTISI

Belirtileri anlayabilmenin önemli olduğuna dikkat çeken Deligöz “Günlük yorgunlukla, griple karıştırılabiliyor bazen. Bu tamamen farklı bir şey. Renksiz, kokusuz ve tatsız olduğu için karbonmonoksiti fark edemiyoruz. Özellikle uykudaysak uyanmamızı engellediği için artık birçok şey için geç kalınmış oluyor ama bazı belirtileri yok mu illaki var. Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik, uyku hali, konsantrasyon ve algı eksikliği, bunlar ilk etapta hissedilen belirtiler” diye konuştu.

Renksiz, kokusuz ve tatsız! Her evde bulunan sessiz tehlike, belirtileri gribe benziyor ama öldürebilir

BİRDEN FAZLA ŞİKAYETE DİKKAT

Baş ağrısı ve mide bulantısının hafife alınmaması gerektiğini belirten Deligöz “Eğer karbonmonoksit gazına fazla maruz kalırsak kusma, bunun haricinde baygınlık ve göğüste sıkışma gibi belirtilerin arttığını gösterir. Burada yapacağımız, dikkat edeceğimiz en önemli husus eğer bulunduğumuz ortamda birden fazla kişi aynı şikayetlerde bulunuyorsa bunun muhtemelen karbonmonoksit zehirlenmesi olduğudur" dedi.

Renksiz, kokusuz ve tatsız! Her evde bulunan sessiz tehlike, belirtileri gribe benziyor ama öldürebilir

NELER YAPILMALI?

Deligöz, durumun fark edilmesi halinde yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

Hızlı, güvenli, panik yapmadan bulunduğumuz ortamı terk etmeliyiz. Temiz havaya çıkmamız gerekiyor. Eğer yapabiliyorsak çıkmadan önce kapı ve pencereleri açarak ortamın da havalandırılmasını sağlamamız gerekiyor.

Eğer zehirlenmeye maruz kaldığımızı hissediyorsak, en ufak bir belirtisi bile varsa 112'ye haber verilip gerekli sağlık desteğinin alınması gerekiyor.

Eğer zehirlenmeye maruz kaldığımızı hissediyorsak, en ufak bir belirtisi bile varsa 112'ye haber verilip gerekli sağlık desteğinin alınması gerekiyor.

Renksiz, kokusuz ve tatsız! Her evde bulunan sessiz tehlike, belirtileri gribe benziyor ama öldürebilir

“CİHAZ BAKIMLARINI İHMAL ETMEYİN”

Deligöz “Kış mevsimi gelmeden önce vatandaşlarımızın baca temizliklerini, kombi ve şofben gibi cihazlarımızın bakımını, gerekiyorsa filtrelerinin değişimini yaptırmaya özen göstermeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Doğal gazın suni olarak kokulandırıldığını ve gaz kaçağının fark edilmesi halinde elektrik düğmelerine dahi dokunulmaması gerektiğini belirten Deligöz, "Bir diğer mevzu da bazen havalar soğuk olduğu için maalesef havalandırma menfezlerini kapatıyoruz ya da önlerine buzdolabı, dolap gibi cisimler koyuyoruz. Bu da ortamın havalanmasını, hava almasını etkileyeceği için karbonmonoksit gazından ve doğal gazdan etkilenmemizi daha da artırıyor. Eğer gerekli tedbirleri alırsak inşallah bu kış herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, bu tarz tehlikelerden uzak bir kış geçiririz” diye uyardı.

Renksiz, kokusuz ve tatsız! Her evde bulunan sessiz tehlike, belirtileri gribe benziyor ama öldürebilir

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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