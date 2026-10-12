Kışın evlerde sıkça görülen pencere buğulanması ve camlarda biriken su damlaları, sanıldığı kadar basit bir sorun olmayabilir. Evdeki nem oranının yükseldiğini gösteren bu durum, önlem alınmadığında duvarlarda ve pencere kenarlarında küf oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.

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Havaların soğumasıyla birlikte evlerde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri, sabah saatlerinde pencerelerin iç yüzeyinde biriken su damlacıkları oluyor. Genellikle soğuk havaya bağlanan bu durum, aslında iç mekândaki nem oranı ile cam yüzeyinin sıcaklığı arasındaki farktan kaynaklanabiliyor. Uzun süre devam eden yoğuşma ise pencere kenarlarında ve duvarlarda küf oluşumu riskini artırabiliyor.

Yemek pişirmek, sıcak duş almak, çamaşırları evin içinde kurutmak ve yetersiz havalandırma, evdeki nem miktarını artıran başlıca etkenler arasında bulunuyor. Nemli havanın soğuk cam yüzeyine temas etmesiyle oluşan yoğuşma, özellikle kış aylarında daha belirgin hale geliyor.

CAMDAKİ SU DAMLALARI NE ZAMAN TEHLİKELİ?

Pencerelerde kısa süreli oluşan ve hızla kuruyan su damlacıkları her zaman ciddi bir soruna işaret etmese de yoğuşmanın sürekli tekrarlaması dikkat gerektiriyor. Camların gün boyunca ıslak kalması, pencere kenarlarında su birikmesi ve duvarlarda lekelerin oluşması, evdeki nem koşullarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösterebiliyor.

Yoğuşmanın oluşumunda yalnızca iç mekândaki nem değil, camın sıcaklığı, yalıtım koşulları ve hava dolaşımı da etkili oluyor. Bu nedenle pencerelerdeki suyu silmek sorunu geçici olarak ortadan kaldırsa da altta yatan nedeni çözmeyebiliyor.

Uzun süre nemli kalan yüzeyler, uygun koşullarda küf oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Yoğuşmanın devam etmesi halinde yetersiz yalıtım ve su sızıntısı gibi yapısal sorunların da araştırılması gerekiyor.

Sabah pencerenizde su damlaları görüyorsanız dikkat! Nedeni sandığınız gibi olmayabilir

EVDEKİ NEM NASIL AZALTILIR?

Evdeki nemin kontrol altında tutulabilmesi için günlük yaşam sırasında ortaya çıkan su buharının dışarı atılması önem taşıyor. Özellikle mutfak ve banyolarda havalandırmaya dikkat edilmesi, nemin içeride birikmesini önlemeye yardımcı olabiliyor.

Nem oluşumunu azaltmak için yemek pişirirken davlumbaz kullanılması, duş sonrasında banyonun havalandırılması ve çamaşırların mümkün olduğunca iyi havalandırılan alanlarda kurutulması öneriliyor. Pencerelerde oluşan su damlacıklarının temizlenmesi ve yüzeylerin kuru tutulması da alınabilecek önlemler arasında yer alıyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), iç mekân bağıl neminin mümkün olduğunda yüzde 30 ile yüzde 50 arasında tutulmasını, yüzde 60'ın üzerine çıkılmamasını öneriyor.

HAVA TEMİZLİĞİ VE NEM KONTROLÜ AYNI ŞEY DEĞİL

İç mekân hava kalitesini korumak için havalandırma, nem kontrolü ve havadaki kirleticilerin azaltılması birlikte değerlendiriliyor. Ancak hava temizleme sistemleriyle nem giderme aynı işlevi görmüyor.

Hava temizleyiciler, kullandıkları filtre ve teknolojiye bağlı olarak havadaki bazı partiküllerin azaltılmasına yardımcı olabiliyor. Fazla nemin giderilmesi içinse uygun havalandırma, nem kontrolü ve gerektiğinde nem alma cihazları kullanılabiliyor.

Kış aylarında yalnızca evin sıcaklığını korumaya odaklanmak yerine nem seviyesini ve hava dolaşımını da takip etmek önem taşıyor. Pencerelerde sürekli tekrarlayan yoğuşmanın nedenini belirlemek, küf oluşumu ve nem kaynaklı sorunların önüne geçilmesine yardımcı olabiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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