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Yaşam

Sabaha buzla uyandılar: Eksi 7 derecede araçların camları dondu

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Sabaha buzla uyandılar: Eksi 7 derecede araçların camları dondu
Başlık ResmiSabaha buzla uyandılar: Eksi 7 derecede araçların camları dondu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Kars’ta iki gündür etkili olan yağışlı hava yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle kentte araçların camları buz tuttu.

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Kars genelinde etkisini artıran soğuk hava, sabah saatlerinde günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Gece boyunca açıkta kalan araçların camlarında buz tabakası oluşurken, sürücüler araçlarını kullanabilmek için buzları temizlemek zorunda kaldı.

"EKSİ 7 DERECE SOĞUK VAR"

Hava sıcaklığını eksi 7 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Hava baya soğudu yağmurdan sonra, şu anda araçların camları tamamen buz tutmuş, eksi 7 derece soğuk var. Hava bayağı soğuk" dedi.

Sabaha buzla uyandılar: Eksi 7 derecede araçların camları dondu
Başlık ResmiSabaha buzla uyandılar: Eksi 7 derecede araçların camları dondu

Yağmurun ardından sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte özellikle sabah erken saatlerde hissedilen soğuk dikkat çekti. Araç sahipleri işe ve günlük işlerine gitmeden önce camlardaki buzları kazıyarak araçlarını kullanıma hazırladı.

Sabaha buzla uyandılar: Eksi 7 derecede araçların camları dondu
Başlık ResmiSabaha buzla uyandılar: Eksi 7 derecede araçların camları dondu

Kars’ta gece sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesi, kentte kış mevsiminin habercisi olarak değerlendirildi. Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kars
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