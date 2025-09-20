Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Salça yapımında korku dolu anlar: genç kızın eli makinede sıkıştı

Salça yapımında korku dolu anlar: genç kızın eli makinede sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Salça yapımında korku dolu anlar: genç kızın eli makinede sıkıştı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’da 16 yaşındaki bir kız çocuğu, elini salça makinesinin merdanesine kaptırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eli sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Asya Mahallesinde yaşandı. 

YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ

Salça yapan ailesine yardım eden 16 yaşındaki Ayşenur K., biberleri koyduğu sırada elini makinenin merdanesine kaptırdı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Kızın elini kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, makineyi taşlama makinesi ile kesti. Eli kurtarılan kız, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'de eğitim uçuşu faciası! 4 asker hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
UNESCO mirası Kapadokya’da milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı! - YaşamKapadokya’da milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!Ordu'da bulundu! Dev mantarlar görenleri hayrete düşürdü - YaşamOrdu'da bulundu! Dev mantarlar görenleri hayrete düşürdüSedef ve kaşıntı gibi rahatsızlıklara şifa! Doktora gidip çare bulamayanlar "Uyuz Gölü" ile iyileşiyor - YaşamSedef ve kaşıntı gibi rahatsızlıklara şifa: Uyuz GölüPlaka yerine “Sadece ölüler görür” yazdırdı! “Polis de görür” deyip cezayı kestiler - YaşamPlaka yerine “Sadece ölüler görür” yazdırdı! “Polis de görür” deyip cezayı kestilerAdana’da narenciye hasadı tehlikede! Yevmiye 900 liraya düştü, işçiler tarlaya gitmiyor - YaşamAdanalı işçiden rest: Rize'de 3 bin veriyorlarEylül’de kar sürprizi! Köy halkını hem şaşırttı hem sevindirdi - YaşamEylül’de kar sürprizi! Köy halkını hem şaşırttı hem sevindirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...