Salça yapımında korku dolu anlar: genç kızın eli makinede sıkıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa’da 16 yaşındaki bir kız çocuğu, elini salça makinesinin merdanesine kaptırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eli sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Asya Mahallesinde yaşandı.
YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ
Salça yapan ailesine yardım eden 16 yaşındaki Ayşenur K., biberleri koyduğu sırada elini makinenin merdanesine kaptırdı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
Kızın elini kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, makineyi taşlama makinesi ile kesti. Eli kurtarılan kız, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
