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Sapanca Gölü'ne düşmüştü... Uçağın enkazı 53 yıl sonra görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sapanca Gölü&#039;ne düşmüştü... Uçağın enkazı 53 yıl sonra görüntülendi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde, 1972 yılında düşen keşif uçağının enkazı 53 yıl sonra görüntülendi. Gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun'un kaydettiği görüntülerde, 8 metre derinlikteki uçağın kanatları net şekilde görülürken, gövdesinin midyelerle kaplandığı belirlendi. Coşkun, bugüne dek göle düşen 4 uçak ve 1 helikopterden yalnızca bu uçağın yerinin tespit edilebildiğini açıkladı.

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan, biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Sapanca Gölü'nün derinliklerinde 1972 yılında düşen keşif uçağı enkazının 53 yıl sonraki hali, gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından kayıt altına alındı.

Sapanca Gölü'ne düşmüştü... Uçağın enkazı 53 yıl sonra görüntülendi - 1. Resim

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Coşkun'un su altı kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, uçağın özellikle kanat kısmının net bir şekilde görülebildiği, gövde kısmının ise midye tabakasıyla kaplandığı tespit edildi.

Sapanca Gölü'ne düşmüştü... Uçağın enkazı 53 yıl sonra görüntülendi - 2. Resim

GÖLE BUGÜNE KADAR 4 UÇAK VE 1 HELİKOPTER DÜŞMÜŞ

Coşkun, uçağın gövde kısmının sahilden yaklaşık 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikte bulunduğunu belirtti. Tarihî kayıtlara göre Sapanca Gölü'ne bugüne kadar 4 uçak ve 1 helikopterin düştüğünü ifade eden Coşkun, yalnızca 1972 yılında düşen bu keşif uçağının enkazının yerinin tespit edilerek görüntülenebildiğini aktardı.

Sapanca Gölü'ne düşmüştü... Uçağın enkazı 53 yıl sonra görüntülendi - 3. Resim

Coşkun, aradan geçen 53 yıla rağmen enkazın korozyondan fazla etkilenmediğini ve gölün su yapısının metali büyük ölçüde koruduğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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