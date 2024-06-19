Serinlemek isteyen 3 kardeşin acı sonu! Boğularak can verdiler

Ankara'da serinlemek için Kurtboğazı Barajı'na giren ve akıntıya kapılan 3 kardeş boğuldu. Acılı aile olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, birçok ilde termometrelerin 40 dereceleri görmesine ve vatandaşların bunalmasına neden oldu. Sıcaklıkların vurduğu iller arasında yer alan Ankara'dan ise acı haber geldi.

Edinilen bilgiye göre; Suriye uyruklu kardeşler Muhammed Elzinga (21), Ahmet Elzinga (18) ve Ali Elzinga (18) serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Kurtboğazı Barajı'na girdi. Akıntıya kapılan 3 kişinin suda çırpındığını gören baraj kenarında piknik yapan vatandaşlar yardıma koştu.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine dalgıç polisler, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma botuyla arama yapan polis ve AFAD ekipleri, 3 kardeşin cansız bedenine ulaştı.

Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedeninin çıkarıldığına şahit olan aileler gözyaşlarına boğuldu, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Fenalık geçiren ailelere 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

Kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.