Sibirya’yı aratmayan il! Termometreler eksi 13’ü gördü, kar kalınlığı 25 santimetre
Meteoroloji’nin kar uyarısı yaptığı Erzincan’da termometreler en düşük eksi 13 dereceyi gördü. Hem sis hem don uyarısı yapılan kentte, Ergan Dağı'nda ise kar kalınlığı 25 santimetre olarak ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 13 derece Refahiye'de ölçüldü.
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Sıcaklık Ergan Kayak Merkezi ve Otlukbeli'nde eksi 12, Tercan'da eksi 10, Çayırlı'da eksi 9, Üzümlü'de eksi 7, Kemah'ta eksi 6, Erzincan merkezde eksi 5, İliç'te eksi 3 ve Kemaliye'de eksi 1 derece olarak kaydedildi.
|Konum
|Sıcaklık (°C)
|Ergan Kayak Merkezi
|-12
|Otlukbeli
|-12
|Tercan
|-10
|Çayırlı
|-9
|Üzümlü
|-7
|Kemah
|-6
|Erzincan Merkez
|-5
|İliç
|-3
|Kemaliye
|-1
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklendiği bildirildi. Meteoroloji gece saatleri için ise sis ve don uyarısı yaptı.
KAR KALINLIĞI 25 SANTİMETRE
Soğuk hava dere ve akarsuları da etkiledi. Bazı dere kenarlarında kısmi buzlanmalar meydana gelirken, Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 25 santimetre olarak ölçüldü.
YOLLAR KAPANMIŞTI
Öte yandan Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, kenti komşu illere bağlayan kara yollarında ulaşımda aksamalara neden olmuştu. Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşamıştı. Polis Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin vermemişti.