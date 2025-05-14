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Şiddetli sağanak sele neden oldu, ilçeyi su bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şiddetli sağanak sele neden oldu, ilçeyi su bastı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bazı ev ve bahçeler zarar gördü.

Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ile bahçeler zarar gördü.

Şiddetli sağanak sele neden oldu, ilçeyi su bastı - 1. Resim

Tepe Mahallesi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle bazı yollar suyla doldu. Vatandaşlar suyla dolan yollarda yürümekte güçlük çekti.

Şiddetli sağanak sele neden oldu, ilçeyi su bastı - 2. Resim

İstasyon Mahallesi'nde ise sel nedeniyle bazı evlere su girdi, bahçeler zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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