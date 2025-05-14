Şiddetli sağanak sele neden oldu, ilçeyi su bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Mayıs 2025 21:30 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 21:34 - Güncelleme:

Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bazı ev ve bahçeler zarar gördü.

Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ile bahçeler zarar gördü. Tepe Mahallesi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle bazı yollar suyla doldu. Vatandaşlar suyla dolan yollarda yürümekte güçlük çekti. İstasyon Mahallesi'nde ise sel nedeniyle bazı evlere su girdi, bahçeler zarar gördü. İlgili Haber Şiddetli yağış sele dönüştü! İlçeyi su bastı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir