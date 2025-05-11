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Şiddetli yağış sele dönüştü! İlçeyi su bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şiddetli yağış sele dönüştü! İlçeyi su bastı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı, bazı hayvan barınakları ve yollar zarar gördü. Belediye, hasar tespit ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Koyulhisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yağışların ardından Yukarı Kale Mahallesi Hacıballı ve Binek Taşı mevkisi ile bazı bölgelerde sel meydana geldi.

Şiddetli yağış sele dönüştü! İlçeyi su bastı - 1. Resim

Bazı hayvan barınaklarında ve yollarda hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasar tespit ve temizlik çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Olayın hemen ardından belediye ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiş, vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli müdahalelere başlanmıştır. Koyulhisar Belediyesi olarak mağduriyetlerin giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına tüm imkanlarımızla sahadayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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