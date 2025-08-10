Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Sındırgı'daki deprem sonrası İstanbul'da nöbet! "Oturduğumuz ev 40 yıllık"

Sındırgı'daki deprem sonrası İstanbul'da nöbet! "Oturduğumuz ev 40 yıllık"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Deprem, İstanbul, Avcılar, Ev, Aile, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, Avcılar’da bir aile kamyonetin kasasında oturdu. Evde yemek yerken depreme yakalandığını ifade eden Nazım Subaşı, "Çocuklar çok korktu, evimiz 40 yıllık" dedi.

Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da da hissedildi.

Depreme evde yakalanan birçok vatandaş kendilerini sokağa attı. Avcılar’da bir aile ise deprem korkusuyla sokağa çıkarak, kendilerine ait kamyonetin kasasında oturdu.

Sındırgı'daki deprem sonrası İstanbul'da nöbet!

Halı serdikleri kamyonetin kasasında çay demleyip çekirdek yiyen aile, çocukların deprem nedeniyle çok korktuğunu ifade etti.

"ÇOCUKLAR ÇOK KORKTU. ŞU AN OTURDUĞUMUZ EV 35 40 YILLIK"

Evde yemek yerken depreme yakalandığını ifade eden Nazım Subaşı, "Tam yemek yerken yakalandık. Geçmiş olsun Türkiye’mize. Çocuklar korktu, onun için biz de aşağıya indik. Allah bir daha göstermesin. Aşağıya indik. Biraz zaman geçtikten sonra evimize döneceğiz. Kamyonetimiz var burada. Çayımızı getirdik, çekirdek yiyoruz. Böyle zaman geçiriyoruz. Bizim evimiz de 8 ay oldu. Binamız yıkıldı ama daha yapılmadı. Yetkililerden rica ediyoruz, işlerimizi kolaylaştırsınlar. Ne kadar erken biterse kendi sağlam evimize geçeriz. Şu anda oturduğumuz ev de 35 40 yıllık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

6.1'lik deprem sonrası panik ve kaosa yol açabilecek dezenformasyon uyarısı! DMM'den 7 başlıkta kritik bilgilendirmeDepremle sarsılan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 çalışan hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Herkeste görülen o sorun onu hastanelik etti! 10 yıllık tehlikeden, ameliyatsız kurtuldu - Yaşam10 yıllık tehlikeden, ameliyatsız kurtuldu!48 yıllık aşk, 10 yıllık felce rağmen dimdik ayakta: ‘Yine dünyaya gelsem onunla evlenirim’” - YaşamKelimelere ihtiyaçları yok! Böyle anlaşıyorlarBitki dünyasının kanseri! Onun yüzünden 4 bin 100 dekar alandaki fındık ağaçları söküldü... 13 milyon TL'ye mal oldu - YaşamOna "kanser" diyorlar! 13 milyon TL'ye mal oldu'Yetişmez' diyenleri utandırdı! 1 günde 14 ton hasat, Kütahya'dan İstanbul ve Ankara'ya gönderiliyor - Yaşam'Yapamazsın' diyenler şimdi utanıyor!Evi terk eden yandı, Yargıtay tam kusurlu saydı! - YaşamKavga eden çiftler bu habere dikkat!Evlenecek gençlere indirim desteğinde rekor: 39 ulusal, 1.098 yerel firma indirim sunuyor - YaşamEvlenecek gençlere indirim desteğinde rekor
Sonraki Haber Yükleniyor...