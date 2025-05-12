Sinek avlayan tezgahına öyle bir şey yaptı ki... Müşteriler kuyruk oldu, yetişemiyor!

Sivas'ta bir simitçi, nakit para taşımayan vatandaşların almadan tezgahı terk etmeleri üzerine çareyi 'POS' cihazında buldu. Simitçi Sercan Aydın, kredi kartıyla ödeme imkanının olması sonrası işlerinin açıldığını söyledi.

Sivas'ta Tarihi Kent Meydanı'nda seyyar simit tezgahı işleten Sercan Aydın, kredi kartı ile ödemenin olmadığını öğrenenlerin simit almaktan vazgeçtiklerini fark etti ve duruma el koydu.

Aydın, simitçi tezgâhına POS cihazı aldı. Tezgâhın ön tarafına yazdığı ‘Kredi kartı geçerlidir’ yazısı ile birlikte simitçide kredi kartı ile ödeme alınabileceğini gören müşteriler hem şaşırdı hem de mutlu oldu.

POS makinesini tezgâhına koyduktan sonra işlerinde artış olduğunu ifade eden Aydın, "Tezgâhımda kredi kartı geçmeseydi, müşteriler simidi pastanelerden gidip almak zorunda kalacaktı" dedi.

İŞLERİ BİRDENBİRE ARTTI

İnsanların artık nakit para taşımadıklarını ve aldıkları her şeyi kredi kartı ile ödediklerini belirten Aydın, "Şimdi devir teknoloji devri. Artık kimse cebinde nakit para taşımıyor. Herkes kart taşıdığı için, ben de POS makinesi almak zorunda kaldım. POS makinesini aldıktan sonra işlerimde artış oldu.

İnsanlar kredi kartı ile ödeme yapabileceklerini öğrendikleri zaman bir simit alacaklarsa, iki simit almaya karar veriyorlar. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyorum. Örneğin, burada kredi kartı geçmeseydi pastanelerden gidip almak zorunda kalacaktık, şeklinde tepkiler geliyor" şeklinde konuştu.

KREDİ KARTI İLE SİMİT ALANLAR DA ŞAŞKIN

İlk defa seyyar simitçiden kredi kartı ile simit aldığını ifade eden müşteri Ali Nar, "Simitçide kredi kartının geçtiği görünce çok şaşırdım. İlk defa gördüm. İnsanlar artık nakit para taşımıyor. Ben de arkadaşımla birlikte çay ile birlikte içmek için simit almaya gelmiştim. Seyyar simitçiden simidimizi ilk defa kredi kartıyla aldım" dedi.