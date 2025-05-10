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Sivas'ta yaşandı! Yolda önüne çıkan ayıyı metrelerce kovaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’tan Kayseri istikametine doğru giderken, gece saatlerinde yolda karşılaştığı ayıyı aracıyla yaklaşık 200 metre kovalayan Aydın Şimşek isimli vatandaş, "İnsan arabanın içinde dahi gördüğünde tedirgin oluyor" dedi.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Bulhasan-Keklicek köyü yolu üzerinde dün gece ilginç bir olay yaşandı.

Sivas'ta yaşandı! Yolda önüne çıkan ayıyı metrelerce kovaladı - 1. Resim

Kayseri istikametine ilerleyen Aydın Şimşek isimli vatandaş, yol ortasında oturan bir ayıyla karşılaştı. Telefonunu çıkarıp kayıt almak isteyen Şimşek, koşmaya başlayan ayıyı bir süre kovaladı. Bir süre sonra ayı, yoldan çıkarak izini kaybettirdi.

Sivas'ta yaşandı! Yolda önüne çıkan ayıyı metrelerce kovaladı - 2. Resim

"200 METRE TAKİP ETTİM"

Olay anını anlatan Şimşek, "Gece saatlerinde Kayseri istikametine doğru gidiyordum. Bulhasan-Keklicek köyü arasında yol ortasında oturan bir ayı gördüm. Telefonu çıkarıp, kayda başladım. Ayı bir anda koşmaya başladı. 200 metre kadar arabayla takip ettim. Ayı daha sonra yoldan saptı" şeklinde konuştu.

Sivas'ta yaşandı! Yolda önüne çıkan ayıyı metrelerce kovaladı - 3. Resim

"SON ZAMANLARDA AYI SAYISI ÇOĞALDI"

Yaşadığı tedirginliği de paylaşan Aydın Şimşek, "İnsan arabanın içinde dahi gördüğünde tedirgin oluyor. Vatandaşların gece saatlerinde yola çıkmamasını tavsiye ediyorum. Son zamanlarda bu bölgede ayı sayısı çoğaldı. Her an her yerden çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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