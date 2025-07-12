Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Saatlerce sürüyor, yaşlı genç herkesin eli değiyor... Belören asırlık lezzeti yaşatıyor

Saatlerce sürüyor, yaşlı genç herkesin eli değiyor... Belören asırlık lezzeti yaşatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çankırı, Keşkek, Gelenek, İmece, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Belören'de köylüler, keşkek yapma geleneğini imece usulüyle sürdürüyor. Yıllardır geleneksel usullerle yaptıkları keşkeğiin tarifini anneler kızlarına öğretiyor.

Belören köyünde imece usulüyle keşkek yapma geleneği, bu yıl da köy okulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Köy derneği tarafından toplanan yardımlarla alınan malzemeler, odun ateşinde bakır kazanlarda pişirildi.

Köylülerin akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar nöbetleşe karıştırarak dövme usulü yaptığı keşkek, ikram edildi.

Belörenliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Mustafa Tatlı, köylerindeki keşkek geleneğinin bir asrı aşan geçmişi olduğunu söyledi.

Saatlerce sürüyor, yaşlı genç herkesin elin değiyor... Belören asırlık lezzeti yaşatıyor - 1. Resim

Daha önceleri köylünün malzemeleri imece usulü toplayarak keşkek yaptığını anlatan Tatlı, bugün ise dernek aracılığıyla toplanan yardımlarla geleneğin sürdürüldüğünü belirtti.

Tatlı, geleneklerine "Belören Keşkek Festivali" adı altında devam ettiklerini dile getirerek, "Yine genci yaşlısı, kadını erkeği tüm köylümüzün elinin değdiği şekilde sürüyor." dedi.

ANNESİNDEN ÖĞRENDİĞİ KEŞKEK TARİFİNİ KIZINA ÖĞRETTİ

Keşkeğin bölge kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Tatlı, "Sadece yemek değil, kültürümüzün bir parçası olarak dayanışma, beraberlik ve paylaşmayı ifade ediyor. Yıl içinde birlikte olamayanların sevinçlerini, dertlerini paylaştığı bir gün olarak devam ediyor. Geleneğimizi gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Akşamdan hazırlanan malzemeleri odun ateşinde sabaha kadar pişiren kadınlardan Zakire Baş ise annesinden öğrendiği keşkek yapımını kendisinin de kızına öğrettiğini, geleneğin sürmesini istediğini dile getirdi.

Köyün gençlerinden Utku Atakan ise her yıl köye gelmeyi heyecanla beklediklerine işaret ederek, "Keşkeği severek yiyoruz. Hem lezzetli bir yiyecek hem de akşamları eğlence oluyor. Ben de burada keşkeğin dağıtılmasına ve festival etkinlerine yardımcı oluyorum." diye konuştu.

Saatlerce sürüyor, yaşlı genç herkesin elin değiyor... Belören asırlık lezzeti yaşatıyor - 2. Resim

Saatlerce sürüyor, yaşlı genç herkesin elin değiyor... Belören asırlık lezzeti yaşatıyor - 3. Resim

Saatlerce sürüyor, yaşlı genç herkesin elin değiyor... Belören asırlık lezzeti yaşatıyor - 4. Resim

Saatlerce sürüyor, yaşlı genç herkesin elin değiyor... Belören asırlık lezzeti yaşatıyor - 5. Resim

Saatlerce sürüyor, yaşlı genç herkesin elin değiyor... Belören asırlık lezzeti yaşatıyor - 6. Resim

Saatlerce sürüyor, yaşlı genç herkesin elin değiyor... Belören asırlık lezzeti yaşatıyor - 7. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları kritik karşılaşmaya çıkacakYaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul, İzmir, Ankara... Hepsi bu yolda! Adeta otoparka dönüştü - Yaşamİstanbul, İzmir, Ankara... Hepsi bu yolda!O kentte şehrin her yerine bu afişler asıldı! Ateş ve mangal yakmak 'kesinlikle' yasaklandı - YaşamO kentte şehrin her yerine bu afişler asıldı!Tarlada para etmeyince vatandaşa ücretsiz dağıttı! 7 ton 10 dakikada tükendi - YaşamTarlada para etmeyince vatandaşa ücretsiz dağıttı852 yıllık geleneğe şap engeli... UNESCO listesindeki etkinlik iptal edildi - Yaşam852 yıllık geleneğe şap engeliTatil seyahatleri artınca bakanlık duyurdu! O seferler her gün sağlanacak - YaşamTatil seyahatleri artınca bakanlık duyurdu!Savaş gemilerinden süper yatlara... Tek başına bir efsaneye dönüştü! Cansu Akcan'ın ilham veren hikayesi - YaşamDeniz sevgisi mesleğe dönüştü! Savaş gemilerini dahi döşedi
Sonraki Haber Yükleniyor...