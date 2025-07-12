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İstanbul, İzmir, Ankara... Hepsi bu yolda! Adeta otoparka dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafik, Trafik Yoğunluğu, Aydın, Muğla, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hafta sonu yapılan günübirlik tatiller, zaman zaman trafik çilesine dönüşebiliyor. Aydın-Muğla arasındaki 60 kilometrelik karayolu yoğun araç trafiği nedeniyle tıkandı, adeta otoparka dönüştü. Sürücüler kaplumbağa misali hareket ederek ilerleyebiliyor.

Hafta sonu yapılan günübirlik tatiller, zaman zaman trafik çilesine dönüşebiliyor

İstanbul, İzmir, Ankara... Hepsi bu yolda! Adeta otoparka dönüştü - 1. Resim

YOL DEĞİL OTOPARK

Aydın-Muğla karayolu öğle saatlerinde büyük bir araç yoğunluğuna sahne oldu.

Öğle saatlerinden itibaren başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerden yola çıkan binlerce araç, Aydın’ın Çine ilçesinde başlayan yoğunluk Muğla’ya kadar devam etti. Çine çıkışında oluşan uzun kuyruklar, Muğla girişindeki Yatağan ilçesinde de devam etti.

İstanbul, İzmir, Ankara... Hepsi bu yolda! Adeta otoparka dönüştü - 2. Resim

KAPLUMBAĞA MİSALİ HAREKET EDİYORLAR

Özellikle Yatağan ile Menteşe ilçesi arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik güzergahta araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğu nedeniyle zaman zaman durma noktasına gelen akış, sürücülere zor anlar yaşattı.

İzmir, Manisa ve Aydın'dan günübirlik tatil için gelen sürücülere İstanbul, Bursa, Ankara gibi illerden Muğla’ya tatile gelen tatilciler ile birleşince karayolunda araçlar hareket etmekte zorlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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