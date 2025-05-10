Uçak biletlerinde yüzde 40 indirim kampanyası başladı! 100 bin adet satılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Mayıs 2025 12:16 - Güncelleme: 10 Mayıs 2025 12:26 - Güncelleme:

AJet Anneler Günü'ne özel bir kampanyası başlattı. Hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarını kapsayan kampanya kapsamında, 10-12 Mayıs tarihlerinde satılacak biletlerde yüzde 40 indirim yapılacak. İşte indirimli biletlerin seyahat tarihi...

Türkiye'nin ünlü havacılık şirketi AJet, yeni bir kampanyaya imza attı. Anneler Günü'ne özel başlatılan kampanya yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını kapsıyor. 10 Mayıs saat 10.00 (bugün) ve 12 Mayıs 23.59'a kadar geçerli olacak olan kampanya kapsamında yüzde 40 indirim uygulanacak. İlgili Haber Çocuklarınızı bu oyuncaktan uzak tutun! Kısırlığa neden oluyor, bakanlık satışını yasakladı SEYAHAT TARİHLERİ... AJet Mobil uygulama üzerinden alınacak Anneler Günü’ne özel indirimli biletler, 1 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. İNDİRİM KODU: AJETANNE Kampanya kapsamında 100 bin adet satılacak. Kampanyadan yararlanmak için, ödeme aşamasında “AJETANNE” indirim kodunun yazılması yeterli olacak. İndirim AJet Mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin