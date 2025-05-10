Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Uçak biletlerinde yüzde 40 indirim kampanyası başladı! 100 bin adet satılacak 

Uçak biletlerinde yüzde 40 indirim kampanyası başladı! 100 bin adet satılacak 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uçak biletlerinde yüzde 40 indirim kampanyası başladı! 100 bin adet satılacak 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AJet Anneler Günü'ne özel bir kampanyası başlattı. Hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarını kapsayan kampanya kapsamında, 10-12 Mayıs tarihlerinde satılacak biletlerde yüzde 40 indirim yapılacak. İşte indirimli biletlerin seyahat tarihi... 

Türkiye'nin ünlü havacılık şirketi AJet, yeni bir kampanyaya imza attı. Anneler Günü'ne özel başlatılan kampanya yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını kapsıyor. 10 Mayıs saat 10.00 (bugün) ve 12 Mayıs 23.59'a kadar geçerli olacak olan kampanya kapsamında yüzde 40 indirim uygulanacak. 

SEYAHAT TARİHLERİ... 

AJet Mobil uygulama üzerinden alınacak Anneler Günü’ne özel indirimli biletler, 1 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Uçak biletlerinde yüzde 40 indirim kampanyası başladı! 100 bin adet satılacak  - 1. Resim

İNDİRİM KODU: AJETANNE

Kampanya kapsamında 100 bin adet satılacak. Kampanyadan yararlanmak için, ödeme aşamasında “AJETANNE” indirim kodunun yazılması yeterli olacak. İndirim AJet Mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bilecik'te feci kaza! 2 otomobille motosiklet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralıSivas'ta yaşandı! Yolda önüne çıkan ayıyı metrelerce kovaladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TürkAkım'da sürpriz ortaklık planı! ABD ve Rus gazı aynı hatta - EkonomiTürkAkım'da sürpriz ortaklık planı!Çocuklarınızı bu oyuncaktan uzak tutun! Kısırlığa neden oluyor, bakanlık satışını yasakladı - EkonomiKısırlığa neden oluyor, bakanlık satışını yasakladıKentin en büyük kurbanlığı! 1 ton 200 kiloluk "Paşa" için araba parası isteniyor - Ekonomi1.2 tonluk "Paşa" için araba parası isteniyorDamak çatlatan yüzlerce yıllık lezzet! Norveç'ten Erzincan'a, Erzincan'dan tüm Türkiye'ye... - EkonomiDamak çatlatan yüzlerce yıllık lezzet!Sakarya'da 9 jeotermal kaynak için ihale tarihi belli oldu - EkonomiSakarya'da 9 jeotermal kaynak için ihale tarihi belli olduBorsa, altın, dolar, euro... Haftanın tek kaybettireni var - EkonomiHaftanın tek kaybettireni var! Borsa, altın, dolar, euro...
Sonraki Haber Yükleniyor...