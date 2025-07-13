Sokak sokak gezip gözyaşları içinde onu arıyor! Bulana binlerce lira verecek

Kocaeli'de yaşayan Zülfi Satar, 3 yaşındaki sağır kedisi Pars'ın kaybolmasının ardından deyim yerindeyse perişan oldu. Günlerdir sokak sokak gezerek kedisini arayan Satar, bulana 10 bin lira ödül vereceğini söyledi. Satar, gözyaşları içinde "Nerede bir beyaz kedi görsem, Pars'ın bana geldiğini zannediyorum ama yaklaştığım zaman benim kedim olmadığını görüyorum. Onu çok özledim" diyerek duyduğu üzüntüyü anlattı.

Gölcük ilçesinde yaşayan emekli Zülfi Satar (46), "Pars" isimli kedisinin 22 Haziran'da evinin önünden kaybolmasıyla adeta kahroldu. "Ankara kedisi" cinsi olan ve sağır olduğu belirtilen Pars'ın kaybolmasıyla yıkılan Satar, gündüzleri çalışıyor, akşamları ise sokak sokak gezerek kedisini arıyor.

BULANA 10 BİN TL ÖDÜL

Pars'ın fotoğraflarını Gölcük'teki hemen hemen her sokak, duvar ve direğe asan Satar, sosyal medya hesaplarından kayıp ilanları paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyor. Bir an önce Pars'a kavuşmayı umut eden Zülfi Satar, kedisini bulana 10 bin lira ödül vereceğini de açıkladı.

"GÖRENLERİN BANA YARDIMCI OLMALARINI İSTİYORUM"

Kedisini sadece Gölcük'te değil, çevre ilçelerde de aradığını söyleyen Zülfi Satar, "Gölcük'te oturuyorum ama şu anda İzmit'teyim. Gölcük'te kedimin fotoğraflarını bütün sokaklara, apartmanlara ve caddelere astım. Belki İzmit'e gelmiştir ya da birileri görmüştür diye İzmit'e geldim. İzmit'te her tarafa parklara, sokaklara, ağaçlara kaybolan kedimin fotoğrafını asıyorum. Gerçekten görenlerin, duyarlı insanların bana yardımcı olmalarını istiyorum" diye konuştu.

Satar, Pars'ın kendisi için çok özel olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"EVLAT GÖZÜYLE BAKTIM" "İnsanlar kedilere belki hayvan gözüyle bakıyor ama ben hayvan gözüyle bakmadım, evlat gözüyle baktım. Gündüzleri çalışıyorum ama geceleri sokaklara çıkıp kedimi arıyorum. Bazen geceleri telefonum çalıyor, 'kedinizi gördük' diyorlar bir heyecanla, hışımla gidiyorum ama benim kedim olmuyor. Bu bile beni heyecanlandırıyor. Ümidimi kesmedim. Pars'ı gören biri illa ki olacaktır. Beni Pars'ıma kavuştururlarsa minnettar olacağım"

"NE OLUR BANA YARDIM EDİN"

Gözyaşlarına hakim olamayan Zülfi Satar, yardım çağrısını şu sözlerle yineledi:

"Annesinden geriye Pars kalmıştı. Pars'ın yokluğuna çok üzülüyorum. Ben onu kedi değil, evlat olarak gördüm. Geceleri sokaklarda geziyorum, belki bir ses gelir, kokumu alır diye onu arıyorum. Sabaha kadar uykusuz kalıyorum çünkü onunla ilişkim farklıydı. Bir evlat, bir oğul gibiydi. Birbirimize bağlıydık. Ne olur bana yardım edin. Nerede bir beyaz kedi görsem, Pars'ın bana geldiğini zannediyorum ama yaklaştığım zaman benim kedim olmadığını görüyorum. Onu çok özledim. O bensiz yapamaz, benim kokum olmadan yapamaz. Bende onun kokusunu çok özledim. Gördüğüm her insanı durdurup, 'Kedimi gördünüz mü?' diye sorasım var"