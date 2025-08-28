Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu! Ek gelir sağlıyor

Son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu! Ek gelir sağlıyor
Erzincan’da kışın hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırın hasadına başlandı. Son yıllarda çiftçilerin gözdesi olan silajlık mısır, hem çiftçilere ek gelir sağlıyor hem de hayvancılığın gelişimine katkıda bulunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurovası Erzincan’da kışın hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırın hasadı başladı. Erzincan’ın Çatalören köyünde çiftçi Emre Çimen de silajlık mısır hasadını gerçekleştirdi.

Son yıllarda Erzincan Ovası’nda kaba yeme alternatif olarak yoğun şekilde tercih edilen silajlık mısır, hem çiftçilere ek gelir sağlıyor hem de hayvancılığın gelişimine katkıda bulunuyor.

20 DÖNÜM ARAZİDE ÜRETİM

Erzincan Ovası’nda üretici Emre Çimen’e ait yaklaşık 20 bin dönüm arazide silajlık mısır üretimi yapılıyor. Bu üretimden elde edilen mahsul, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

Son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu! Ek gelir sağlıyor - 1. Resim
Emre Çimen

Hasadı gerçekleştiren üretici Emre Çimen, sezon hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"ERZİNCAN İÇİN VERİMLİ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

"Bu yıl kış şartlarının erken başlaması ve geç bitmesi ile yağmurların zamansız yağması bazı sıkıntılar yaşatsa da şükürler olsun verimimiz gayet güzel. Erzincan’da silajlık mısır üretimi yapıyoruz. Mısırlarımızı biçerdöverlerle hasat ettikten sonra parçalayarak silaj havuzlarında sıkıştırıyoruz. Üstünün örtülmesiyle birlikte mayalanma süreci başlıyor. Bu işlem tamamlandığında silaj, hayvanlar için besleyici bir yem haline geliyor. Çiftliklerde katı yem olarak kullanılan silaj, hayvancılığa da büyük fayda sağlıyor. Herkese hayırlı hasatlar diliyorum, Erzincan için verimli bir sezon geçiriyoruz."

