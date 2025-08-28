Son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu! Ek gelir sağlıyor

Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurovası Erzincan’da kışın hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırın hasadı başladı. Erzincan’ın Çatalören köyünde çiftçi Emre Çimen de silajlık mısır hasadını gerçekleştirdi.

Son yıllarda Erzincan Ovası’nda kaba yeme alternatif olarak yoğun şekilde tercih edilen silajlık mısır, hem çiftçilere ek gelir sağlıyor hem de hayvancılığın gelişimine katkıda bulunuyor.

20 DÖNÜM ARAZİDE ÜRETİM

Erzincan Ovası’nda üretici Emre Çimen’e ait yaklaşık 20 bin dönüm arazide silajlık mısır üretimi yapılıyor. Bu üretimden elde edilen mahsul, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

Emre Çimen

Hasadı gerçekleştiren üretici Emre Çimen, sezon hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: