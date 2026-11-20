Helikopter kazasında şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in Hatay'daki baba evinde taziye yemeğinde aksaklık yaşanması üzerine, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk özür açıklaması yayınlamıştı. Şehidin babası da bu konunun siyasi malzeme yapılmasına üzüldüğünü belirterek, "Acımızı yaşarken sağ olsunlar devletimizin bütün kurumları ve siyasi oluşumların hepsi yanımdaydı. Lütfen, böyle konuları siyasi malzeme yapmayın" dedi.

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Malatya'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in babası Kenan Zehir, taziye yemeği dağıtımıyla ilgili yaşanan tartışmaların siyasi malzeme yapılmasına tepki gösterdi.

Taziye yemeği aksamış, belediye başkanı özür dilemişti! Şehidin babası tartışmalara son noktayı koydu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün kendisini arayarak özür dilemesinin ardından teşekkür eden şehit babası Zehir, yaşanan tartışmadan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Taziye yemeği aksamış, belediye başkanı özür dilemişti! Şehidin babası tartışmalara son noktayı koydu

"HEP YANIMIZDA OLDULAR"

Şehit babası Kenan Zehir, oğlunun şehadetinin ardından devlet kurumları ve siyasi temsilcilerin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, "Acımızı yaşarken sağ olsunlar devletimizin bütün kurumları ve siyasi oluşumların hepsi yanımdaydı. Olayın şokuyla acil servise kaldırıldım. Gözümü açtığımda kaymakamımız, askerlerimiz, polisimiz ve siyasi parti temsilcileri yanımdaydı. Benim siyasi görüşümü herkesin bilmesine rağmen özellikle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk ve ekibi her zaman yanımızdaydı. Mehmet Öntürk başkanımız beni aradı ve başsağlığı diledi. Akabinde sabahleyin bir daha aradı, özür diledi. Taziye yemeği dağıtımı konusunda bir olumsuzluk olduğunu söyleyerek sorumlu personelleri görevden aldığını söyledi. O gün yaşadığım acıyla ne olumsuzluk olduğunu dahi bilmiyordum. Başkanımıza teşekkür ettiğimi söyledim" dedi.

Taziye yemeği aksamış, belediye başkanı özür dilemişti! Şehidin babası tartışmalara son noktayı koydu

"BÖYLE BİR ŞEYİ SİYASİ MALZEME YAPMAYIN"

Şehidin baba evine Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yemeğin siyasi malzeme olarak kullanılmasına tepki gösteren şehit babası, "Ben 3 gün sonra olayı öğrendim. Acımı yaşarken gelen yemeği siyasi malzeme yapanlara çok üzüldüm. Başkanımızın üzüldüğü ve bu konudan dolayı kendisine haksızlık yapıldığı için şehit babası olarak ben özür diliyorum. Yemek olayı mühim değil, evladımın acısını yaşadığım günde yaşlı bir amca mandalina, başka bir amca çikolata vermişti. Bunlar her şeyden değerliydi. Yemek konusuyla ilgili böyle bir olay olmuş, şehit babası olarak çok üzüldüm. Lütfen, böyle konuları siyasi malzeme yapmayın. Rabbim, bu acıyı hiçbir anneye, babaya ve aileye yaşatmasın. Vatanımız sağ olsun, başka vatanımız yok bizim. Taziyeye gelen dostlarıma baktığım zaman bir bütün olduğumuzu gördük. Biz bir bütünüz ve Türkiyeyiz, ben bunu öğrendim" ifadelerini kullandı.

Taziye yemeği aksamış, belediye başkanı özür dilemişti! Şehidin babası tartışmalara son noktayı koydu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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