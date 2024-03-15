Tekirdağ'dan kahreden haber! 2 yaşındaki bebek canından oldu
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da 3'üncü katın penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tekirdağ Çorlu'da bulunan Muhittin Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre; 3'üncü katta bulunan evin penceresine çıkan 2 yaşındaki A.E.D., dengesini kaybederek beton zemine düştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik A.E.D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.E.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı