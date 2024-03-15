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Haberler > Yaşam > Tekirdağ'dan kahreden haber! 2 yaşındaki bebek canından oldu

Tekirdağ'dan kahreden haber! 2 yaşındaki bebek canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ, Çorlu, Kaza, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da 3'üncü katın penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ Çorlu'da bulunan Muhittin Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre; 3'üncü katta bulunan evin penceresine çıkan 2 yaşındaki A.E.D., dengesini kaybederek beton zemine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik A.E.D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.E.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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