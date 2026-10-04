Hatay’da 6 Şubat depremlerinin ardından yaşama hevesini kaybederek kendisini sanal dünyaya kapatan 25 yaşındaki Barış Özbay, yaklaşık 3 yıl sonra da günlük rutinini değiştirmedi. Bir süre hastanede tedavi gören ancak ardından tedaviyi reddeden Özbay, telefonunun şarjı olmadığında duvarı izleyerek, bahçede kedilerle oynayarak zaman geçiriyor. Giydiği tişörtteki Almanca “Ben artık iflah olmam” ifadesiyle dikkat çeken Özbay, “Hiçbir şey istemiyorum, ben mutluyum” diyerek kendisine yardım edilmesini istemediğini söyledi. Annesi Semra Özbay ise oğlunda “Tek değişen huyu şu” diyerek, artık evde yalnız kalmak istediğini ve kendisini evden gönderdiğini anlattı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 52 yaşındaki anne Semra Özbay ve 25 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları depremin ardından Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor.

Telefon bağımlısı Barış eski hayatına döndü! Tişörtündeki mesaj her şeyi özetliyor

HASTANEDE 3 AY TEDAVİ GÖRDÜ

Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale gelerek hayat hikayesiyle Türkiye'nin dikkatini çekmişti. Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını gideren genç adam; yaklaşık 3 ay süren hastanedeki tedavi sürecinin ardından yeniden çok sevdiği evine döndü.

Telefon bağımlısı Barış eski hayatına döndü! Tişörtündeki mesaj her şeyi özetliyor

TİŞÖRTÜNDE DİKKAT ÇEKEN MESAJ: BEN ARTIK İFLAH OLMAM

Yapılan haberlerin ardından hayatı değişmeye başlayan Özbay, tedavi sürecinin ardından evine döndüğündeyse ilaçlarını kullanmayı bıraktı ve günlerini cep telefonuyla oynayarak geçirmeye devam etti. Hayat hikayesiyle merak konusu olan Özbay, çekilen haber esnasında giydiği tişörtte Almanca yazan "Ben artık iflah olmam" deyimiyle kendini merak edenlere mesaj verdi.

Telefon bağımlısı Barış eski hayatına döndü! Tişörtündeki mesaj her şeyi özetliyor

"HİÇBİR YARDIMI KABUL ETMİYORUM"

'Hiçbir şey istemiyorum, ben mutluyum' sözleriyle günlük rutininden memnun olduğunu anlatan Barış Özbay, "Hiçbir şey istemiyorum, ben mutluyum. Uyanıyorum, yemek yiyorum ve ilaç saatim geliyor. Ağrı kesici içiyorum; yoksa hareket edemem, çok kötü olurum. Sonra tekrar akşam olmasını bekliyorum. Telefonla zaman geçiriyorum, telefon yoksa duvarı izlerim. Bahçede kedilerle oynarım. Bir şey yaparım, zaman geçiriyorum. Tekrar uyku saati gelene kadar böyle devam ediyor. Sonra uyuyorum. İnsanlar hep yardım etmeye çalışıyorlar ama kimse bana yardım edemez ben kabul etmediğim sürece. Ben de hiçbir yardımı kabul etmiyorum. Benim tek söylediğim şey, 'Ben bir şey istemiyorum.' Ama ona rağmen insanlar yardım ediyorlar. Para yoluyla yardım edenler de var. Kendisine teşekkür ederim. Ama onun dışında hiçbir yardımı kabul etmiyorum" dedi.

“TEK DEĞİŞEN HUYU ŞU” DEYİP AÇIKLADI

Evladının eski haline dönmesinden ümidini kesen ve durumu kabullenen anne Semra Özbay, "Oğlumda değişiklik olarak banyo konusunda yine aynı şekilde başladı ve banyo yapmıyor. Yine aynı şekilde devam ediyor. Tek değişen huyu şu; daha önceden beni evde bırakıyordu, şimdi ise benim evden gitmemi istiyor. Tek başına kalmak istiyor. Geçen zamanda onu hastaneye yatırdık. Ben de 'Herhalde mücadele edip gitmeyecek' sandım ama baktım, benden önce davrandı ve gitti. O zaman güzel geçti, 3 ay bayağı rahatladı. Herhalde değişir diye düşündüm ama nafile değişmedi. Banyo konusunda değişmedi, yapmıyor. Daha önce mesela evde kalmamı istiyordu, şimdi beni evden gönderiyor. Evde kaldığım zaman da 'Git evden ne kalıyorsun, ben yalnız kalacağım' diyor” dedi.

Telefon bağımlısı Barış eski hayatına döndü! Tişörtündeki mesaj her şeyi özetliyor

“KENDİSİ MEMNUNSA BEN DE MEMNUNUM”

Sözlerine devam eden anne “Oğlumla günler bazen iyi geçiyor. Bazen karşılıklı kahve de içiyoruz. Bazen de ona söylemeden sürprizler hazırlıyorum. Telefonla oynuyor. Bilgisayarı var ama şu anda bozuk olduğu için kullanamıyoruz. İlacını da saat 2'de içmesi gerekiyor. İlacını içtikten sonra uykusu geliyor, uyuyor. Sabahları da kendisi uyuyor. Sonra sesleniyorum ona ve öyle çıkıp gidiyorum. Kendisi hayatından şu anda memnun. Kendisi memnunsa ben de memnunum. Bazen yemek konusunda anlaşamıyoruz. Bir anne oğluyla konuşmak ister, dertleşmek ister. Dertleştiğim zaman da 'Of, yeter, konuşma artık. Dinlemek istemiyorum' diyor. Artık kaldığı gibi kalsın, ne yapıyorsa kendi bilir" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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