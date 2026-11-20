Ankara'nın Çubuk ilçesinde özel eğitimli köpeklerle toprak altından çıkarılan trüf mantarı, kilogramı 70 bin liraya ulaşan fiyatıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yılın 12 ayı hasat edilebilen ve büyük bölümü yurt dışına gönderilen mantar, otel ve restoranların yanı sıra kozmetik sektöründe de kullanılıyor.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde toprak altında yetişen ve özel eğitimli köpeklerle hasadı yapılan trüf mantarı, kilogramı 70 bin liraya ulaşan fiyatıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin trüf mantarı üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten trüf avcısı Gökhan Akar, mantarın farklı bölgelerde yılın 12 ayı boyunca toplanabildiğini ifade etti.

Toprağın altından servet fışkırıyor! Kilosu 70 bin lira, eğitimli köpeklerle toplanıyor

“TÜRKİYE TRÜF MANTARINDA BİLİNMEYEN BİR CENNET”

Türkiye'nin farklı bölgelerinde 6 yıldır trüf mantarı avcılığı yaptığını aktaran Gökhan Akar, "Trüf mantarının toplam 12 türü var ama ticari değer olarak bilinen 4 tane tür var. Ülkemiz trüf mantarı konusunda bilinmeyen bir cennet. Neredeyse yılın 12 ayı farklı bölgelerde ve farklı habitatlarda trüf mantarı bulunabiliyor. Sadece doğru zamanda, doğru yere, doğru şekilde bakmanız gerekiyor. Trüf mantarı toprağın altında olmasından dolayı hiç güneş görmemesine rağmen tüketilebilir besinler arasında en yüksek D vitamini içeren bir yiyecek. Trüf mantarı vitamin ve mineral açısından da çok ciddi anlamda bir potansiyeli var" dedi.

Toprağın altından servet fışkırıyor! Kilosu 70 bin lira, eğitimli köpeklerle toplanıyor

“ÜLKEMİZDE 12 AY BOYUNCA TOPLANABİLİYOR”

Akar, trüf mantarının farklı ağaç türlerinin dibinde yetişebildiğini ve yılın her döneminde toplanabildiğini belirterek, "Trüf mantarı ağırlıklı meşe ağaçlarının dibinde oluyor ama çam, kavak, kestane, fındık gibi neredeyse tüm ağaçların dibinde de yetişebiliyor. Ağaçla beraber büyüyen bir mantardır. Trüf mantarı ülkemizde 12 ay boyunca toplanabiliyor sadece bulunduğu coğrafya ve türü değişiyor" şeklinde konuştu.

Toprağın altından servet fışkırıyor! Kilosu 70 bin lira, eğitimli köpeklerle toplanıyor

“HASADI SADECE ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE YAPILABİLİYOR”

Trüf mantarının toprak altında yetişmesi nedeniyle hasadının yalnızca özel eğitimden geçirilen köpeklerle yapılabildiğini ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Trüf mantarının hasadı sadece özel eğitimli köpeklerle yapılabiliyor. Bu da yeri koklayan köpek ırklarının potansiyeline göre değişiyor. Köpeklerin 20 gün ile 1 ay arasında süren bir eğitim süreci oluyor. Akabinde de koklayarak mantarı buluyorlar, kazıyorlar, getirip bize önümüze bırakıyorlar."

Toprağın altından servet fışkırıyor! Kilosu 70 bin lira, eğitimli köpeklerle toplanıyor

KİLOGRAM FİYATI ŞU ANDA 70 BİN LİRA

Akar, trüf mantarının büyük bölümünün yurt dışına gönderildiğini, Türkiye'de de tüketimin yaygınlaşmaya başladığını kaydederek, "Trüf mantarının perakende fiyatı şu anda 70 bin lira civarında. Ağırlıklı toplanan mantarımızın yüzde 90'ı yurt dışına gidiyor. Ama ülkemizde de otellerde, restoranlarda tüketilmeye başlandı. Trüf mantarı aynı zamanda kozmetikte de kullanılmaya başlandı. Biz ülke olarak trüfe biraz uzağız, yeni yeni oluşmaya başlıyor" diye konuştu.

Toprağın altından servet fışkırıyor! Kilosu 70 bin lira, eğitimli köpeklerle toplanıyor

“ÖĞRENİLECEK ÇOK FAZLA DETAY VAR”

Trüf mantarı avcılığına köpeği Rufi'yi sahiplenerek başladığını vurgulayan Bahadır Kemal Kılınç, trüf avcılığı yapmadan önce deneyimli kişilerden bilgi edinmenin ve avcılığın inceliklerini öğrenmenin önemine değindi.

Kılınç, "Trüf mantarına yeni başladım. Sürece ilk başta köpeğim Rufi'yi sahiplenerek başladım. Alelade trüf mantarı avcılığına başlayın diyemiyorsunuz. Önce trüf avcılığını yapan biriyle tanışmış olmanız gerekiyor çünkü öğrenilecek çok fazla detay var. Eşim ve ben doğada gezmeyi zaten çok seviyorduk. Trüfün 70 bin lira gibi fiyatı olduğunu öğrenince bu benim için daha da cazip hale gelmeye başladı. Heyecanlıyız, inşallah ilk trüfümü de bulduğum zaman benim için de iyi olacak" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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