TRT'den EURO 2024’te tarihi rekorlar

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran’da başlayan ve bir ay boyunca büyük bir heyecana sahne olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda tam 51 maç canlı yayınlarla TRT ekranlarından soluksuz izlendi. TRT, UEFA ile yaşanan zorluklara rağmen gösterdiği üstün performansıyla izleyicilerin takdirini topladı, izlenme oranlarında rekor üstüne rekor kırdı.

Dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından birisi sayılan EURO 2024 tarihi bir finalle sona erdi ve İngiltere’yi 2-1 mağlup eden İspanya Avrupa Şampiyonu oldu.

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen EURO 2024 maçları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de soluksuz izlendi ve bu büyük ilgi izlenme oranlarına da rekor olarak yansıdı.

Sahip olduğu uluslararası yayıncılık deneyimi ve sayısız organizasyon yayıncılığı tecrübesi ile TRT, EURO 2024 süresince dünya standartlarında yayınlara imza attı. Bu büyük heyecan yalnızca TRT 1 ekranlarından değil, TRT Spor, tabii platformu ve Radyo 1 aracılığıyla da yaşandı.

Turnuvanın başından itibaren UEFA’nın özellikle Türkiye’ye yönelik uyguladığı katı sinyal düşürme ve şifreleme politikaları ile büyük bir mücadele ortaya koyan TRT, başta A Milli Takımın maçları olmak üzere EURO 2024’ün tüm heyecanını futbolseverlerle buluşturdu.

Ekranların tozunu attıran TRT, rekor ratinglerle zirvede

Ay yıldızlı ekibin maçlarında TRT, tarihinin en yüksek izlenmesine ulaşarak izlenme oranlarında rekor üstüne rekor kırdı. Yapılan ölçümlerde TRT yayınları, özellikle A Milli Futbol Takımının gurup aşamasını geçtikten sonra oynadığı Avusturya ve Hollanda maçlarında rekor izlenme oranlarına ulaştı. Mert Günok’un A Milli Takımını çeyrek finale taşıyan unutulmaz kurtarışı sonrası “Ahtapot musun? Örümcek misin?” tasviri ile akıllara kazınan Avusturya ile oynadığımız maçta TRT 1; 67,87 share ile tarihin en yüksek rakamını görerek rekor kırdı. Bu rekor, 16 yıl sonra çıktığımız çeyrek finalde oynadığımız Hollanda – Türkiye karşılaşmasında 73,42 share ile yine TRT 1 tarafından kırıldı. Türk televizyon tarihine geçen rekorların kırıldığı bu maçlarda TRT, UEFA ile yaşanan tartışmalara rağmen açık olan her 4 televizyondan 3’ünde kendini izletmeyi başardı.

Türkiye-Avusturya - TRT 1 AB 24,20 rating - 67,87 share

Hollanda-Türkiye - TRT1 AB 26,08 rating - 73,42 share

TRT ailesi, yalnızca maç yayınlarıyla değil karşılaşmaların öncesi ve sonrasında üretilen birbirinden özel içeriklerle de futbolseverlere büyük heyecanı anbean yaşattı. Karşılaşmalara ev sahipliği yapan şehirlerin tarihi ve kültürel yapısını anlatan izlenim bantları, Avrupa’nın dört bir yanından turnuvayı takip etmeye gelen futbolseverlerle yapılan röportajlar ve efsane futbolcularla, teknik adamlarla gerçekleştirilen röportajlar aracılığıyla Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ruhunu izleyicilere aktaran TRT, bu turnuvada bazı yayıncılık ilklerine de imza attı. A Milli Takımının oynadığı kritik maçlar öncesi TRT Spor yorumcuları, ilk düdüğe dakikalar kala başlama vuruşunun yapıldığı noktadan gerçekleştirilen yayınlarla izleyicilerin stadyumlardaki atmosferi hissetmesini sağladı. Yine TRT 1 ve TRT Spor ortak yayınlarıyla maçların öncesi ve sonrasındaki tüm detaylar, sıcağı sıcağına yapılan röportajlar, detaylı analizler futbolseverlerle buluştu.

14 MİLYON KİŞİ EURO 2024'Ü TABİİ'DEN İZLEDİ

Dünya çapında böylesine büyük bir organizasyonda TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii, ilk spor yayın tecrübesine rağmen şampiyona boyunca sorunsuz bir izleme deneyimi yaşattı. Bir ay boyunca 14 milyon kişi, EURO 2024 maçlarını tabii üzerinden izledi. Platform, A Milli Takımının oynadığı her karşılaşmada ortalama 2 milyon izleyiciye ulaştı. Yüzbinlerce yeni üyenin katıldığı tabii, EURO 2024’te toplamda 4,6 milyon saat boyunca izlendi ve HD kalitesinde anlık olarak bir dijital platformda bugüne kadar gerçekleşen en yüksek rakamları elde etti.

RADYO SEVERLER EURO 2024 HEYECANINI TRT İLE YAŞADI

EURO 2024 futbol şöleninde TV başında olamayanlar da unutulmadı. A Milli Futbol Takımının oynadığı karşılaşmalar TRT Radyo 1 aracılığıyla canlı anlatımlarla futbolseverlerle buluştu. Turnuva boyunca dinleyicilerden büyük ilgi gören Radyo 1 ve TRT Dinle uygulaması özellikle Ay-Yıldızlı ekibin maçlarında tarihinin en yüksek takip edilme rakamlarına ulaştı.

Geçmişte olduğu gibi bu büyük turnuvada da Ay-Yıldızlı ekibin unutulmaz anlarını en üst seviyede izleyici ve dinleyici ile buluşturan TRT, ayrıca turnuvanın heyecanını tüm detaylarıyla yansıttığı yayıncılık anlayışı sayesinde bir kez daha milyonlarca kişiye “Maç TRT’de izlenir” dedirtmeyi başardı.