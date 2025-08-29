Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Tunca Nehri'nde felaketin manzarası: Suyun rengi dahi değişti, vatandaş acil önlem talep etti

Tunca Nehri'nde felaketin manzarası: Suyun rengi dahi değişti, vatandaş acil önlem talep etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tunca Nehri&#039;nde felaketin manzarası: Suyun rengi dahi değişti, vatandaş acil önlem talep etti
Kuraklık, Tunca Nehri, Yosun, Bataklık, Göçmen Kuşlar, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2025 yazında Tunca Nehri, kuraklık ve artan yosunlar nedeniyle bataklık görüntüsü alırken, göçmen kuşlar nehir üzerinde yoğunlaştı. Bölge sakinleri, nehirde düzenli temizlik ve kalıcı ekosistem koruma çalışmaları yapılmasını talep ediyor.

2025 yılının yaz mevsimi, Türkiye'nin kuraklıkla sınandığı bir dönem olarak kayıtlara geçiyor.

Tunca Nehri'nde felaketin manzarası: Suyun rengi dahi değişti, vatandaş acil önlem talep etti - 1. Resim

TUNCA NEHRİ BATAKLIĞA DÖNDÜ

Tunca Nehri’nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düşerken, kıyı ve yüzey otlarla kaplandı.

Bazı kısımlarda ise su tamamen yeşile döndü. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte yosun ve otların yayılması nehir yatağında bataklık görüntüsü oluşmasına yol açtı.

Uzayan otlar ve değişen hayat alanları nedeniyle göçmen kuşların sayısı artarken, ördek ve farklı kuş türleri nehir üzerinde yoğunluk oluşturdu. Kuraklık nedeniyle bilinçsiz insanların nehre attığı kirlilik ise dikkat çekti.

Tunca Nehri'nde felaketin manzarası: Suyun rengi dahi değişti, vatandaş acil önlem talep etti - 2. Resim

Bölge sakinleri, Tunca Nehri’nde düzenli temizlik ve ekosistemin korunmasına yönelik kalıcı ıslah çalışmaları yapılmasını istedi.

"BATAKLIK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Nehir kenarına arkadaşlarıyla gelen Edirneli vatandaş Furkan Sendi, "Açıkçası nehrin yanına gitmek istemiyorum, suyun bazı kısımları tamamen yeşile döndü ve bataklık gibi görünüyor. Eskiden böyle olmazdı, şimdi ekosistemde fark edilebilir değişiklikler var" dedi.

Tunca Nehri'nde felaketin manzarası: Suyun rengi dahi değişti, vatandaş acil önlem talep etti - 3. Resim

"NEHİR UZUN SÜREDİR BÖYLE"

Edirneli Murat Öz ise bakım eksikliğine dikkat çekerek, "Hiçbir bakım yok, ilgilenen de yok. Her yer pis, şişeler, lastikler. Nehir uzun süredir böyle. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 Ağustos metrobüs ücretsiz mi olacak, yarın hangi toplu taşımalar bedava?30 Ağustos’ta ücretsiz olan müzeler açıklandı! Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk ücretsiz mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milyonlarca insan stresten kurtuluyor! ASMR videoları bize ne yapıyor? Uzmanlar analiz etti, araştırmalar doğruladı - YaşamMilyonlarca insan bununla stresten kurtuluyor: İşte o tekniğin sırrıDükkanı zaman tüneline dönüştü! 10 bin parçalık oyuncak koleksiyonu görenleri hayran bırakıyor - Yaşam10 bin parçalık koleksiyonu görenleri hayran bırakıyor15 yaşındaki Ahmet Eren'e umut ışığı: İngiliz turistin ailesi bağışladı - Yaşamİngiliz turist, 15 yaşındaki Ahmet Eren'e umut ışığı olduKanser hastası ağabeyin hayali gerçekleşti! Recep Özyurt'un adı kütüphanede yaşayacak - YaşamHasta ağabeyin hayali gerçekleştiBaraj kurudu, toprak çatladı! Bir kentimizde kuraklık alarmı - YaşamBir kentimizde kuraklık alarmıKahve sevenler dikkat! Eğer hasta ve ilaç içiyorsanız... - YaşamKahve sevenler dikkat! Eğer hasta ve ilaç içiyorsanız...
Sonraki Haber Yükleniyor...