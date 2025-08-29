Tunca Nehri'nde felaketin manzarası: Suyun rengi dahi değişti, vatandaş acil önlem talep etti

2025 yılının yaz mevsimi, Türkiye'nin kuraklıkla sınandığı bir dönem olarak kayıtlara geçiyor.

TUNCA NEHRİ BATAKLIĞA DÖNDÜ

Tunca Nehri’nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düşerken, kıyı ve yüzey otlarla kaplandı.

Bazı kısımlarda ise su tamamen yeşile döndü. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte yosun ve otların yayılması nehir yatağında bataklık görüntüsü oluşmasına yol açtı.

Uzayan otlar ve değişen hayat alanları nedeniyle göçmen kuşların sayısı artarken, ördek ve farklı kuş türleri nehir üzerinde yoğunluk oluşturdu. Kuraklık nedeniyle bilinçsiz insanların nehre attığı kirlilik ise dikkat çekti.

Bölge sakinleri, Tunca Nehri’nde düzenli temizlik ve ekosistemin korunmasına yönelik kalıcı ıslah çalışmaları yapılmasını istedi.

"BATAKLIK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Nehir kenarına arkadaşlarıyla gelen Edirneli vatandaş Furkan Sendi, "Açıkçası nehrin yanına gitmek istemiyorum, suyun bazı kısımları tamamen yeşile döndü ve bataklık gibi görünüyor. Eskiden böyle olmazdı, şimdi ekosistemde fark edilebilir değişiklikler var" dedi.

"NEHİR UZUN SÜREDİR BÖYLE"

Edirneli Murat Öz ise bakım eksikliğine dikkat çekerek, "Hiçbir bakım yok, ilgilenen de yok. Her yer pis, şişeler, lastikler. Nehir uzun süredir böyle. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" diye konuştu.