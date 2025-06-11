Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Türkiye'de bulunanlardan farklı! Derinliği 150 metre...

Türkiye'de bulunanlardan farklı! Derinliği 150 metre...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de bulunanlardan farklı! Derinliği 150 metre...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi, sadece Türkiye’de değil dünyada da eşine az rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor. Kırmızı rengi ve dillere destan manzarası ile Otlukbeli Gölü dikkatleri üzerine çekiyor. Gölün derinliği mevsimine göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ile 50 metre arasında değişiyor.

Maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliği ile öne çıkıyor.

Türkiye'de bulunanlardan farklı! Derinliği 150 metre... - 1. Resim

DERİNLİĞİ 150 METRE

Türkiye’deki diğer göllerden farklı özelliklere sahip olan bu gölün yüz ölçümü yaklaşık 7 bin 500 metrekare, derinliği mevsimine göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ile 50 metre arasında değişiyor.

Türkiye'de bulunanlardan farklı! Derinliği 150 metre... - 2. Resim

"KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN" İLAN EDİLDİ

Otlukbeli Gölü, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Türkiye'de bulunanlardan farklı! Derinliği 150 metre... - 3. Resim

Oluşum bakımından karst kaynaklarının değil, maden sularının oluşturduğu dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliğiyle 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı olarak ilan edilmiş ve "doğal anıt" olarak nitelendirilmiş. Kapladığı alan açısından "küçük" olarak nitelendirilen bu göl, taşıdığı özellikler bakımından oldukça büyüktür. Göl içerisine hem maden suları ve kükürtlü sular hem de dere tarafından beslenen tatlı sular karışıyor. Göldeki maden sularının romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, kırık çıkık rahatsızlıklarında ve kadın hastalıklarının tedavisinde fayda sağladığı söyleniyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ayda 2 bin toplantı! DEM Parti teşkilatına bu yaz tatil yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde korkutan sürpriz! Böylesi ilk defa görüldü - YaşamDünyaca ünlü körfezde korkutan sürpriz!Uzmanlar 'Tuvalette uzun süre kalmayın' diyerek uyardı: Sebebi ise... - YaşamUzmanlar 'Tuvalette uzun süre kalmayın' diyerek uyardı: Sebebi ise...Balkonda mangal yaptı, cezadan kaçamadı! Yetkililer uyardı - YaşamBalkonda mangal yaptı, cezadan kaçamadı! Yetkililer uyardı25 çalışanı var, 4 katlı! Lüks mega yat Fethiye'de - Yaşam25 çalışanı var, 4 katlı! Lüks yat Fethiye'deFilmlere konu olan 'deli bal'dan kaşık kaşık yedi, ölümden döndü! Kendine gelmesi saatler sürdü: Bu acil bir durum - YaşamFilmlere bile konu oldu! 2 kaşık yedi, saatler sürdüHer geçen gün tehlikeyle karşı karşıya! Dünya alarmda: 15 yılda büyük düşüş - YaşamHer geçen gün tehlikeyle karşı karşıya! Dünya alarmda: Son 15 yılda...
Sonraki Haber Yükleniyor...