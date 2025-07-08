Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Türkiye'de nadir görülen doğa olayı! Adadan adaya yürüyerek geçtiler

Türkiye'de nadir görülen doğa olayı! Adadan adaya yürüyerek geçtiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de nadir görülen doğa olayı! Adadan adaya yürüyerek geçtiler
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cunda Adası’ndan Maden Adası’na deniz içinden yürüyerek geçiliyor. Ender görülen doğa olayında katılımcılar denizden yürüyerek geçmenin heyecanını yaşadı.

Cunda ve Maden Adası arasında ender görülen bir doğa olayı yaşandı.

Doğa tutkunları Cunda Adası’nın Pateriça Burnu’ndan yürüyüşe başladı. Katılımcılar, Yalancı Boğaz üzerinden deniz seviyesinin yürümeye elverişli olduğu dar bir geçidi kullanarak Maden Adası’na yürüdü.

Türkiye'de nadir görülen doğa olayı! Adadan adaya yürüyerek geçtiler - 1. Resim

Grup lideri Erhan Çiftçi konuyla ilgili şunları söyledi:

"TÜRKİYE'DE SEYREK GÖRÜLEN BİR DENEYİM"

"Bugün biz burada doğanın nimetlerinden faydalanmaya, yaşadığımız coğrafyanın en güzel yerlerini görmeye geldik. Şu anda Cunda Adası’ndayız ve karşımızda Maden Adası var. Bugün yürüyerek bir adadan diğerine geçeceğiz. Bu, Türkiye’de çok seyrek görülen, eşsiz bir deneyim"

Türkiye'de nadir görülen doğa olayı! Adadan adaya yürüyerek geçtiler - 2. Resim

"İLK DEFA BÖYLE BİR YER GÖRDÜM"

Etkinliğe Amerika’dan katılan doğa yürüyüşçüsü Bilge Akpınar ise, "Benim için çok güzel bir deneyim olacak. İlk defa böyle bir yer gördüm, duydum. Normalde Amerika’da yaşıyorum. Suyun içinden yürüyerek başka bir adaya geçmek gerçekten ilginç ve unutulmaz bir deneyim olacak," diye konuştu. İlk kez etkinliğe katılan doğa yürüyüşçüsü Niyazi Tekin de, "Heyecanlıyım, ilk defa yürüyeceğim. Umarım güzel ve keyifli bir yürüyüş olur" diye konuştu.

Türkiye'de nadir görülen doğa olayı! Adadan adaya yürüyerek geçtiler - 3. Resim

BELİRLİ DÖNEMLERDE YAPILABİLİYOR

Yürüyüşçüler, Maden Adası’nda bulunan koylarda yüzüp vakit geçirdikten sonra aynı güzergâhı kullanarak Cunda Adası’na geri döndü. Sadece belirli dönemlerde ve uygun su seviyesi şartlarında yapılabilen bu özel yürüyüş, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunarak doğayla bütünleşmenin en sıra dışı yollarından birini gösterdi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Salçalık biber sezonu başladı! Geçen yılki fiyattan satılıyorBelçika’da Gazze için 5 günlük açlık grevi! Avrupa'yı ayağa kaldırdılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1870'li yıllarda yapılmaya başlandı! Dünyanın en zorlu yollarından biri... Kayalar düşünce ulaşıma kapandı - YaşamDünyanın en zorlu yollarından biri ulaşıma kapandıÇok zorlu 24 saat geliyor! Afrika vites artıracak... Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı - YaşamÇok zorlu 24 saat geliyor! Afrika vites artıracak....Uzmanlar boğulmalara karşı uyardı: Dibini bilmediğiniz suya “balıklama” atlamayın! - YaşamDibini bilmediğiniz suya “balıklama” atlamayın!Balıkçılar gözlerine inanamadı! Edirne açıklarında dev köpekbalığı - YaşamGözlerine inanamadılar! Edirne açıklarında dev köpekbalığı150 yıllık geleneği 74 yaşındaki eski toprak yaşatıyor! "Nesillerden nesillere öğreteceğiz" - Yaşam150 yıllık geleneği 74 yaşındaki eski toprak yaşatıyor!İstanbullular dikkat! O köprü trafiğe kapatılacak: Saat ve tarih belli oldu - Yaşamİstanbullular dikkat: O köprü trafiğe kapatılacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...