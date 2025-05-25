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Türkiye'nin en büyük gölleri arasında! Görüntü herkesi endişelendirdi, uzmanlar uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin beşinci büyük doğal gölü olarak kabul edilen İznik Gölü, gün geçtikçe kirleniyor. Evsel, sanayi ve tarımsal kirlilik baskısı altındaki İznik Gölü, bir yandan da küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık tehdidi altında bulunuyor. Uzmanlar ise son yıllarda yanlış tarım uygulamaları ve yeraltı sularının aşırı kullanımının da ekolojik yapıyı olumsuz etkilendiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük gölleri arasında olan İznik Gölü'nde oluşan kirlilik endişeye neden oldu.

GÖLÜ BESLEYEN DERELER ALARM VERİYOR

İznik Gölü'nü besleyen Derbent Deresi, Nadir Suyu, Ana Dere, Küçükköy Deresi, Çınarlık ve Kıran Deresi gibi kaynakların; gübre, ilaç kalıntıların yanı sıra evsel ve sanayi atıkları nedeniyle kirlendiğini, yıllar içinde oluşan kirlilik yükünün göle taşındığına da dikkat çeken uzmanlar, siyanobakteri riskinin de belli dönemlerde ortaya çıktığının altını çizdi.

Türkiye'nin en büyük gölleri arasında! Görüntü herkesi endişelendirdi, uzmanlar uyardı - 1. Resim

SON 10-15 YILDIR GÖLDE SİYANOBAKTERİ ARTTI

Uzmanlar ise sanayi ve evsel yakıt kaynaklı kimyasalların göl suyunu kirlettiğini, özellikle son 10-15 yıldır iç sularda ve İznik Gölü'nde kirliliğe ve ısınmaya bağlı siyanobakteri (mavi-yeşil alg) artışı görüldüğünü belirtti. Yaşanan kirliliğin balık ölümlerine neden olduğunu belirten uzmanlar, göl etrafında 300 metre genişliğindeki mutlak koruma alanında zirai ilaç ve gübre kullanımı yasağı uygulanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin en büyük gölleri arasında! Görüntü herkesi endişelendirdi, uzmanlar uyardı - 2. Resim

"RENKTEN RENGE GİRMEYE BAŞLADI"

İznik Gölü kıyısında plaj işletmesi bulunan Bekir Uslu, "Tarihin ve doğanın başkenti İznik'ten yetkililere sesleniyorum. İznik Gölü can çekişiyor. Fabrikaların aldığı su sonucu yaşanan kuraklık nedeniyle İznik'in can damarı İznik Gölü bu şekilde renkten renge girmeye başladı. Acil çözüm alınması gerekiyor. Temmuz ayında turkuaza bürünen göl, mayıs ayında çamura bulandı." dedi.

Türkiye'nin en büyük gölleri arasında! Görüntü herkesi endişelendirdi, uzmanlar uyardı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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