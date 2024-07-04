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Türkiye’nin en iyi 100 yemeği belli oldu! Samsun’un enfes lezzeti de listeye girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyanın gıda atlası olarak nitelendirilen TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 100 yemeği listesini güncelledi. Listeye Samsun'dan "Bafra pidesi" 11'inci sıradan girdi.

Daha önceden yayımlanan ‘Dünyanın en iyi ekmeleri' arasında 1. sırada yer alan Bafra pidesi, bu kez de yemek kategorisinde listeye girdi. 

SARMA, LAHMACUN VE KATMERİ GERİDE BIRAKTI

TasteAtlas tarafından güncellenen Türkiye'nin en iyi 100 yemeği arasına Samsun'dan sadece Bafra pidesi girdi. Dünyaca meşhur Bafra pidesi, listede Afyon sucuğu, sarma, humus, lahmacun, katmer, Mersin tantuni, kazandibi, Antakya künefesi, gözleme, kokoreç, sucuk, menemen ve karnıyarık gibi birçok yemeği geride bıraktı.

Türkiye’nin en iyi 100 yemeği belli oldu! Samsun’un enfes lezzeti de listeye girdi - 1. Resim

11. SIRADA YERİNİ ALDI

Listenin ilk sırasında çeşitli küçük tabaklarla hazırlanan kahvaltı 1'inci sıralara yer alırken kahvaltıyı tombik döner, beyran, dondurma, mantı, mercimek çorbası, hünkar beğendi, Gaziantep baklavası, Kalamar tava ve Adapazarı yöresinden köfte yemeği takip etti. 11'inci sırada yer alan Bafra pidesi, birçok Türk yemeğini geride bırakarak adından söz ettirdi.

Türkiye’nin en iyi 100 yemeği belli oldu! Samsun’un enfes lezzeti de listeye girdi - 2. Resim

BAFRA PİDESİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Tüm coğrafyalardaki ekmekler arasında Brezilya'nın pao de queijosunu, Malezya'nın roti canaisini, Kolombiya'nın pan de bonosunu, Azerbaycan'ın qutabını, İtalya'nın piadina romagnolasını ve Hindistan'ın butter garlic naan ile amritsari kulchasını geride bırakan Bafra pidesi, yemek olarak da Türkiye'de öne çıkıyor. 

Şekil olarak kano ya da şeker kamışına benzeyen Bafra pidesinin uzunluğu 1 metre, kalınlığı 2,5 santim. 1 gün dinlendirilen mayalı hamurun iç harcı yağsız pişmiş kıyma ile çiğ ince doğranmış soğanla hazırlanırken, soğanların fırında hamurun içinde pişerek pideye lezzet katması amaçlanıyor. 

25 dakika piştikten sonra çıtır pidenin üstüne sürülen köy tereyağı ise servisten önceki son rötuşu oluşturuyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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