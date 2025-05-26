Uykunuz da soluğunuz da rahat olsun! Horlama ve uyku apnesine cerrahisiz çözüm...

Horlama; solunum sırasında havanın, daralmış olan yutak ve geniz boşluklarından geçerken çevredeki yumuşak dokuları titreştirmesiyle oluşan gürültülü bir sestir. Ancak cerrahi müdahaleye gerek kalmadan bu sorunun üstesinden gelmek mümkün. Dr. Öğr. Üyesi Beril Koyuncu, özellikle horlama ve uyku apnesi tedavisinde etkili bir çözüm sunan horlama apareyleri hakkında bilgi verdi. Koyuncu, bu apareylerin hastalara konforlu bir uyku sağladığını ve başarılı sonuçlar elde edildiğini vurguladı.

Horlama, toplumda birçok kişinin yaşadığı, sosyal açıdan çevresindekileri rahatsız eden ve aile içi yaşamlarında gerilimlere sebep olan bir durum olmasıyla dikkat çekiyor. Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Beril Koyuncu, horlama apareyinin, horlama sorununun önlenmesinde etkili bir yöntem olduğunu belirtti. Horlama protezleri olarak da bilinen horlama apareylerinin, diş hekimleri tarafından hazırlandığını belirten Koyuncu, bu apareylerin hastanın ağız yapısına uygun şekilde hazırlandığını ifade etti.

Hastadan elde edilen ölçülere göre modellerin üzerinde hazırlanan horlama apareylerinin, hem alt hem üst dişler üzerine takıldığını söyleyen Dr. Koyuncu, böylece alt çeneyi ve dili olduğundan daha ön pozisyonda konumlandırarak hava yolunu açık tuttuğunu belirtti. Ayrıca, hastaların aparey kullanımına başlamadan önce detaylı bir muayeneden geçmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Dr. Beril Koyuncu, amacına uygun olarak etkili olması için diş hekimi kontrolünde düzenli ayarlamalar yapılması gerektiğini de belirtti.

UYKU APNESİ HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİYORLAR

Horlamanın daha şiddetli olduğu durumlarda dilin arkası, yumuşak damak ve küçük dil dokularının gevşemesi sonucu bu dokuların çökmesi ve birbirlerine yapışıp üst hava yollarının kapanması ile "uyku apnesi" olarak adlandırılan, solunumun tamamen durduğu kısa aralıklarla meydana gelir. Aralıkların süresinin uzaması kişide hayati tehlikeye bile yol açabilir. Dr. Koyuncu, uyku apnesi görülen kişilerde kaliteli uyku uyuyamama, yorgun uyanma, gün içerisinde yorgunluk, halsizlik ve dikkat eksikliği gibi durumların gözlendiğini vurguladı. Koyuncu, bu durumun gözlendiği hastalarda mesleki performans düşüklüğünün de sıklıkla gözlemlendiğini ifade etti.

HORLAMA APAREYİ BİRÇOK SORUN İÇİN KULLANILABİLİR

Dr. Beril Koyuncu, hafif ve orta düzeyde horlama problemi olanların, uyku apnesi yaşayan ancak cerrahi müdahaleye gerek duyulmayan hastaların, uyku apnesi tedavisinde tercih edilebilen CPAP cihazını efektif kullanamayan kişilerin, ağız açık uyuma alışkanlığı olan ve uyku kalitesini artırmak isteyen bireylerin diş hekimine danışarak bu konuda bilgi alabileceğini belirtti. Koyuncu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Cerrahi müdahaleye gerek kalmamasını sağlayan bu apareyler sayesinde, dokulardaki çökmeler önlenerek solunum yolu açılır, horlama azalır ve uyku kalitesinin artması ile güne daha dinç başlanır."