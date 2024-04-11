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Uyuyarak zayıflamak mümkün!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uyuyarak zayıflamak mümkün!

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

University College London tarafından yapılan bir araştırmanın verilerine göre günde yarım saatlik şekerleme zayıflamaya yardımcı oluyor.

Kilo vermek için en etkili yol sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizdir. Uzmanlar, kilo vermek isteyenlerin durumuna özel diyetler önerip hareketli bir yaşam tarzını benimsemelerini tavsiye ediyor.

Ancak University College London tarafından yapılan bir araştırmanın detayları ise şaşırtıcı bir kilo verme yöntemi ortaya koydu. Yayımlanan verilere göre günde yarım saatlik şekerleme zayıflamaya yardımcı oluyor.

Yanlış beslenme, fiziksel aktivitenin az olması, hormonal değişikler, genetik yatkınlık, bazı ilaçlar, stres ve metabolik faktörler kilo almanın nedenleri arasındadır. Uzmanlar, fazla kilolarından şikayetçi olan kişilerin hem sağlıklı beslenmelerini hem de düzenli egzersiz yapmalarını öneriyor.

UYUYARAK BELİNİZİ İNCELTMEK MÜMKÜN

University College London tarafından yapılan araştırmada 15 binin üzerinde katılımcıya takip cihazı bağlandı. Araştırma sonrası yayımlanan açıklamaya göre her gün yarım saat şekerleme yapmak oturmaya kıyasla bel kısmında yaklaşık 2,5 santimlik zayıflama sağlayabiliyor. 

Çalışmanın yazarlarından Dr. Jo Blodgett yaptıkları araştırmanın sonuçlarını aktardı:  "Günlük 30 dakikalık hareketsiz davranışı, 30 dakikalık uykuyla değiştirmek, 0,43 daha düşük vücut kitle endeksi ve 1,75 cm (0,7 inç) daha ince bel çevresi ile ilişkilendirildi."

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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