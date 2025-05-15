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Vatandaşa satacaklardı! Tam 7 ton, hepsi imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Vatandaşa satacaklardı! Tam 7 ton, hepsi imha edildi
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Bornova ilçesinde 2 farklı soğuk hava deposunda yapılan denetimler sırasında tüketime uygun olmayan 7 ton peynir ele geçirildi. Tonlarca peynir ekipler tarafından imha edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan denetimlerde tüketime uygun olmayan 7 ton peynir imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 2 farklı soğuk hava deposunda denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşa satacaklardı! Tam 7 ton, hepsi imha edildi - 1. Resim

7 TON PEYNİR İMHA EDİLDİ 

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve etiketsiz 7 ton 12 kilogram peynir bulunduğu tespit edildi.

Uygunsuz ürünler, kontrol görevlilerinin gözetiminde katı atık bertaraf tesisinde imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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