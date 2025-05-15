Vatandaşa satacaklardı! Tam 7 ton, hepsi imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Mayıs 2025 00:35 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 00:39 - Güncelleme:

İzmir'in Bornova ilçesinde 2 farklı soğuk hava deposunda yapılan denetimler sırasında tüketime uygun olmayan 7 ton peynir ele geçirildi. Tonlarca peynir ekipler tarafından imha edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan denetimlerde tüketime uygun olmayan 7 ton peynir imha edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 2 farklı soğuk hava deposunda denetim gerçekleştirdi. 7 TON PEYNİR İMHA EDİLDİ Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve etiketsiz 7 ton 12 kilogram peynir bulunduğu tespit edildi. Uygunsuz ürünler, kontrol görevlilerinin gözetiminde katı atık bertaraf tesisinde imha edildi. İlgili Haber İlk hasat yapıldı! Tonu 17 bin liradan satıldı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru