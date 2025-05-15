Vatandaşa satacaklardı! Tam 7 ton, hepsi imha edildi
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İzmir'in Bornova ilçesinde 2 farklı soğuk hava deposunda yapılan denetimler sırasında tüketime uygun olmayan 7 ton peynir ele geçirildi. Tonlarca peynir ekipler tarafından imha edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan denetimlerde tüketime uygun olmayan 7 ton peynir imha edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 2 farklı soğuk hava deposunda denetim gerçekleştirdi.
7 TON PEYNİR İMHA EDİLDİ
Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve etiketsiz 7 ton 12 kilogram peynir bulunduğu tespit edildi.
Uygunsuz ürünler, kontrol görevlilerinin gözetiminde katı atık bertaraf tesisinde imha edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru