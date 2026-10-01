İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinde karaca ve kartallar, hassas tedaviyle hayata tutunuyor.

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İstanbul’un Beykoz ilçesinde yırtıcı bir hayvandan kaçarken otomobil çarpması sonucu yaralanan genç karaca ile tedavisi üstlenilen şah kartalların hayat mücadelesi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinde sürüyor.

Bacağında açık kırık ve kafa travmasıyla merkeze getirilen karaca, acil müdahalenin ardından iki operasyon geçirdi. Kendisinin ve ekibin zarar görmemesi için boynuzları bantlanan karaca, uzun süre ayağını kullanamadığı için kas atrofisi yaşadı.

Yaban hayatına şifa dokunuşu: Yaralar şefkatle sarılıyor

Stresi azaltmak için tedavi ekibine alıştırılan karacanın bandajları artık anestezi verilmeden değiştirilebiliyor.

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Araştırma Görevlisi Emine İrem Deveci, koku hassasiyeti yüksek olan hayvanla güçlü iletişim kurduklarını belirterek “Asıl amacımız tabiata salmak. Bu yüzden çok alışmamaya çalışıyoruz. Hafi f hafi f basmaya başladı ama kemik kaynaması zaman alacak” dedi.

Yaban hayatına şifa dokunuşu: Yaralar şefkatle sarılıyor

KARTALLAR EMİN ELLERDE

Fakültedeki mesai sadece karacayla sınırlı değil.

Yaban hayatına şifa dokunuşu: Yaralar şefkatle sarılıyor

Yaralanarak getirilen nesli tehlike altındaki 4 şah kartaldan kanat operasyonu geçiren ve yeniden uçabilecek yeterliliğe ulaşamayan 3’üne ömür boyu bakılacak, tedavisi tamamlanan diğer kartal ise tabiata bırakılacak

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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