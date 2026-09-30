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Borsa manipülasyonu soruşturması: Şarkıcı Nil Özalp gözaltında

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Borsa manipülasyonu soruşturması: Şarkıcı Nil Özalp gözaltında
Başlık ResmiBorsa manipülasyonu soruşturması: Şarkıcı Nil Özalp gözaltında

İstanbul'da yürütülen fon ve borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Özalp'ın evinde, tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait belgelerin bulunduğu ihbarı üzerine arama başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon ve borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Özalp'ın evinde de arama yapıldığı belirtildi.

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Aramanın, fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait belgelerin Özalp'ın evinde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine gerçekleştirildiği öğrenildi.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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