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Haberler > Yaşam > Yağmur şakır şakır yağacak, peki havalar ne zaman ısınacak? Orhan Şen 'yaz' için tarih verdi! Çok az kaldı...

Yağmur şakır şakır yağacak, peki havalar ne zaman ısınacak? Orhan Şen 'yaz' için tarih verdi! Çok az kaldı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yağmur şakır şakır yağacak, peki havalar ne zaman ısınacak? Orhan Şen &#039;yaz&#039; için tarih verdi! Çok az kaldı...
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde soğuk ve rüzgarlı hava hakimiyetini koruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyururken Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sıcaklıkların artacağı tarihi verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalacak. 

Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yağmur şakır şakır yağacak, peki havalar ne zaman ısınacak? Orhan Şen 'yaz' için tarih verdi! Çok az kaldı... - 1. Resim

SAĞANAK VE RÜZGAR UYARISI

Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantap'in batısı ve Kilis'e sağanak yağış uyarısı verildi.

Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesinin beklendiğini kaydeden kurum vatandaşları uyardı. 

Yağmur şakır şakır yağacak, peki havalar ne zaman ısınacak? Orhan Şen 'yaz' için tarih verdi! Çok az kaldı... - 2. Resim

SICAK HAVA İÇİN TARİH VERİLDİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sıcak havalar için tarih verdi.

Şen, 20 Mayıs’ta itibaren sıcaklıkların artacağını söyledi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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