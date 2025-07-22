Yakın tarihte gürül gürül akıyordu! Ünlü şelale 10 günde tamamen kurudu
Küresel ısınma etkilerini iyiden iyiye hissettirmeye devam ediyor. Kuraklık tehlikesi kapıdayken, bir kötü haber de Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki 'Su Uçuran Şelalesi'nden geldi. Meşhur şelale sıcak hava ve bilinçsiz sulama nedeniyle 10 gün içinde tamamen kurudu.
İklim değişikliği nedeniyle hava durumunda meydana gelen aşırı sıcaklıklar olumsuzluklar yaşatmaya devam ediyor. Bunun son örneği Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak köyü yakınlarında yer alan ve D-100 kara yolunu kullanan sürücülere görsel şölen sunan meşhur şelalede görüldü.
Bölge halkı tarafından 'Su Uçuran Şelalesi' olarak bilinen şelale, sıcak hava ve bilinçsiz sulama nedeniyle kurudu. Ünlü şelale 4 yıl öncesine kadar neredeyse yılın 10 ayı boyunca gürül gürül akarken, son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan sıcaklıklar nedeniyle zaman zaman tamamen susuz kalıyor.
10 GÜNDE KURUDU
10 gün önce dronla görüntülenen ve canlılığını koruyan şelalenin, 10 gün sonra yeniden çekilen görüntülerinde tamamen kuruduğu görüldü.
Şelalenin son durumuyla ilgili konuşan Mehmet Çağman şunları söyledi:
"ŞELALEMİZ TAMAMEN KURUDU"
"Şelalemiz yöre halkı olarak 'Su uçuran' ismiyle bilinir. 4 yıl öncesine kadar 10 ay boyunca gürül gürül akan bir şelaleydi. Ancak 4 sene önce yaşanan kuraklıkla birlikte su seviyesi azalmaya başladı. Yaz aylarındaki sıcaklıklarla birlikte kesintiler arttı. Önceden buradan geçerken bile şelalenin kaya seslerini duyabiliyorduk. 10 gün önce şelalemiz akıyordu, şu an ise tamamen kurudu. Üstelik köylüler tarafından sulama için de kullanılıyor. Kuraklık ve kullanım nedeniyle su seviyesi iyice azaldı"