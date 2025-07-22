Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yakın tarihte gürül gürül akıyordu! Ünlü şelale 10 günde tamamen kurudu

Yakın tarihte gürül gürül akıyordu! Ünlü şelale 10 günde tamamen kurudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuraklık, İklim Değişikliği, Sulama, Reşadiye, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küresel ısınma etkilerini iyiden iyiye hissettirmeye devam ediyor. Kuraklık tehlikesi kapıdayken, bir kötü haber de Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki 'Su Uçuran Şelalesi'nden geldi. Meşhur şelale sıcak hava ve bilinçsiz sulama nedeniyle 10 gün içinde tamamen kurudu.

İklim değişikliği nedeniyle hava durumunda meydana gelen aşırı sıcaklıklar olumsuzluklar yaşatmaya devam ediyor. Bunun son örneği Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak köyü yakınlarında yer alan ve D-100 kara yolunu kullanan sürücülere görsel şölen sunan meşhur şelalede görüldü.

Yakın tarihte gürül gürül akıyordu! Ünlü şelale 10 günde tamamen kurudu - 1. Resim

Bölge halkı tarafından 'Su Uçuran Şelalesi' olarak bilinen şelale, sıcak hava ve bilinçsiz sulama nedeniyle kurudu. Ünlü şelale 4 yıl öncesine kadar neredeyse yılın 10 ayı boyunca gürül gürül akarken, son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan sıcaklıklar nedeniyle zaman zaman tamamen susuz kalıyor.

Yakın tarihte gürül gürül akıyordu! Ünlü şelale 10 günde tamamen kurudu - 2. Resim

10 GÜNDE KURUDU

10 gün önce dronla görüntülenen ve canlılığını koruyan şelalenin, 10 gün sonra yeniden çekilen görüntülerinde tamamen kuruduğu görüldü.

Şelalenin son durumuyla ilgili konuşan Mehmet Çağman şunları söyledi:

"ŞELALEMİZ TAMAMEN KURUDU"

"Şelalemiz yöre halkı olarak 'Su uçuran' ismiyle bilinir. 4 yıl öncesine kadar 10 ay boyunca gürül gürül akan bir şelaleydi. Ancak 4 sene önce yaşanan kuraklıkla birlikte su seviyesi azalmaya başladı. Yaz aylarındaki sıcaklıklarla birlikte kesintiler arttı. Önceden buradan geçerken bile şelalenin kaya seslerini duyabiliyorduk. 10 gün önce şelalemiz akıyordu, şu an ise tamamen kurudu. Üstelik köylüler tarafından sulama için de kullanılıyor. Kuraklık ve kullanım nedeniyle su seviyesi iyice azaldı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Her gören aynı şeyi düşündü! Yorum ve beğeni yağdı: ArjantinzurumNihat Kahveci'den sert Fenerbahçe yorumu: Ne başkan kalır ne Mourinho!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eklemleriniz sürekli ağrıyor mu? Sebebi tabağınızdaki o yiyecekler olabilir... - YaşamEklemleriniz sürekli ağrıyor mu? Sebebi tabağınızdaki o yiyecekler olabilir...Kentteki görüntü Hindistan'ı aratmıyor! Kirlilik had safhada...  - YaşamAdana'nın Venedik'i çöplüğe döndü!Sevkiyatta firar ettiler, bir aydır haber alınamıyor! "Aşırı hırçınlar, görenler hemen kaçsın" - YaşamSevkiyatta firar ettiler, bir aydır haber alınamıyorTürkiye yanıp kavrulacak: Sıcaklıklar Arabistan'ı sollayacak! O kentimiz 46 dereceyi görecek - YaşamKritik 72 saat başladı! 46 dereceyi göreceğizSakarya'daki yangının en çarpıcı anları! "Uyumayan düşman": 'Alev hortumu' böyle görüntülendi - YaşamSakarya'daki yangının en çarpıcı anları!Yazın ortasında şiddetli yağış vurdu! Sel suları önüne çıkan her şeyi sürükledi - YaşamYazın ortasında şiddetli yağış vurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...