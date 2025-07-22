Yakın tarihte gürül gürül akıyordu! Ünlü şelale 10 günde tamamen kurudu

Küresel ısınma etkilerini iyiden iyiye hissettirmeye devam ediyor. Kuraklık tehlikesi kapıdayken, bir kötü haber de Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki 'Su Uçuran Şelalesi'nden geldi. Meşhur şelale sıcak hava ve bilinçsiz sulama nedeniyle 10 gün içinde tamamen kurudu.

İklim değişikliği nedeniyle hava durumunda meydana gelen aşırı sıcaklıklar olumsuzluklar yaşatmaya devam ediyor. Bunun son örneği Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak köyü yakınlarında yer alan ve D-100 kara yolunu kullanan sürücülere görsel şölen sunan meşhur şelalede görüldü.

Bölge halkı tarafından 'Su Uçuran Şelalesi' olarak bilinen şelale, sıcak hava ve bilinçsiz sulama nedeniyle kurudu. Ünlü şelale 4 yıl öncesine kadar neredeyse yılın 10 ayı boyunca gürül gürül akarken, son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan sıcaklıklar nedeniyle zaman zaman tamamen susuz kalıyor.

10 GÜNDE KURUDU

10 gün önce dronla görüntülenen ve canlılığını koruyan şelalenin, 10 gün sonra yeniden çekilen görüntülerinde tamamen kuruduğu görüldü.

Şelalenin son durumuyla ilgili konuşan Mehmet Çağman şunları söyledi: