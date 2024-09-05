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Yakıt pahalandı motosiklet kullanımı 4 kat arttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yakıt pahalandı motosiklet kullanımı 4 kat arttı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Otomobil alamayan vatandaşlar motosiklet almaya başladı. Sürücü kurslarında motosiklet ehliyeti almak isteyenlerin oranı 4 kat artarken kurs öğretmeni İbrahim Hiçyılmaz, motosiklet sayısının bazı illerde araç sayısını geçtiğini söyledi. 

Yakıt pahalandı motosiklet kullanımı 4 kat arttı - 1. Resim

Otomobillerin pahalılığı ve yakıt tasarrufu gibi etkenler vatandaşı motosiklet almaya yöneltti. TÜİK verilerine göre motosiklet sayısı iki yılda 1 milyon arttı. 

Sadece Eskişehir'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 351 bin 734 iken, bunun 52 bin 438'ini ise yine motosikletler oluşturdu. Ayrıca istatistiklerde görülen artış aynı şekilde sürücü kurslarına da yansıdı. Sürücü kurslarında çalışan motosiklet eğitmenleri, bu yıl öğrenci sayılarının 4 kat oranında arttığını belirtti.

Yakıt pahalandı motosiklet kullanımı 4 kat arttı - 2. Resim

MOTOSİKLET SAYISI ARAÇ SAYISINI GEÇTİ

Sürücü kursu öğretmeni Halil İbrahim Hiçyılmaz, “Motosiklette yakıt tasarrufu çok önemli. Genelde artışların çoğu scooter dediğimiz araçlardan kaynaklanıyor. Mesela Honda Dio, 100 kilometrede 1.4 yakıyor. Baktığın zaman toplu taşımaya göre bile ucuz. Motosiklet sayısı bazı illerde araç sayısını bile aşmış. 

Yakıt pahalandı motosiklet kullanımı 4 kat arttı - 3. Resim

İkinci sırada ne var? Kuryelikten de önce ekonomisi için kullanılıyor. Ulaşımda motosikletin az yakıt tüketmesi önemli bir faktör. Kurslardaki öğrenci sayımız bu sene geçen seneye oranla yaklaşık 4 katı civarında arttı.

Yakıt pahalandı motosiklet kullanımı 4 kat arttı - 4. Resim

Mesela bazı arkadaşlar geliyor, araba almaya gücü yetmemiş. Yakıt tüketiminin de düşük olması nedeniyle, ‘Çok eski bir model araba alacağıma sıfır motosiklet alırım' gibi düşünceler var. Bu nedenlerle geliyorlar. Gelen adayların yüzde 10'u kadın. Kadın sürücülerde de artış var. ‘Benim çocukluğumdan beri hayalimdi, ailem izin vermiyordu' gibi söylemler oluyor. Şimdi ailelerini biraz zorluyorlar. Önce motosikleti alıyorlar, sonra aileye bildiriyorlar” dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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