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Milyonlarca dolarlık sırlar burada saklı! Çözülmesi için ödüller kondu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı’nda bulunan 'Karatepe Yazıtları' ile ilgili konuşan Doç. Dr. Faris Demir, "Milyonlarca dolarlık gizemler Karatepe Yazıtlarında saklı. Yazıtlara çözülmesi için ödüller de konmuş." ifadelerini kullandı.

UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedilen 'Karatepe Yazıtları'nın içerisinde bulunduğu Osmaniye’nin Kadirli ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı, antik döneme ait birçok resim ve sembolü içerisinde barındırıyor.

Yer: Osmaniye! Çözülmesi için ödüller kondu... Milyonlarca dolarlık sırlar burada saklı - 1. Resim

Doç. Dr. Faris Demir, "Karatepe Yazıtları, Girit Hiyerogliflerinin çözümünde olduğu gibi, İndus Vadisi ve hatta Brezilya’daki İnka Taşı yazıtlarının anlaşılmasına da katkı sağlayabilir." açıklamasını yaptı.

Yer: Osmaniye! Çözülmesi için ödüller kondu... Milyonlarca dolarlık sırlar burada saklı - 2. Resim

Anadolu Luwi Hiyeroglif yazıtlarının kökeni Seramiksiz Neolitik Dönem’e kadar uzandığını ve evrensel olduğunu söyleyen Arkeolog Doç. Dr. Faris Demir şunları söyledi:

"Anadolu Luwi Hiyeroglifleri ve Mısır Hiyeroglifleri, aynı coğrafyada bulunmasına rağmen tamamen birbirinden farklıdır. Mısır Hiyeroglifleri, sadece Mısır'da yer almış ama Anadolu Hiyeroglifleri, evrensel olmasından dolayı geniş bir alana yayılmış olmalıdır. Anadolu Hiyeroglifleri, kökeni Göbeklitepe ve Körtik Tepe kadar uzanmaktadır. UNESCO Dünya Belleği Kütüğü’ne kaydedilen Karatepe yazıtları görüntüler bakımından dünyadaki en uzun çift dilli yazıttır. Dünyadaki tüm yazılar resim yazısından türemiştir. Resim yazıları evrenseldir, yani herhangi bir dille bağımlı değildir."

Yer: Osmaniye! Çözülmesi için ödüller kondu... Milyonlarca dolarlık sırlar burada saklı - 3. Resim

"MİLYONLARCA DOLARLIK GİZEMLER KARATEPE YAZITLARINDA SAKLI"

İndus Vadisi yazıtlarının çözülmesi için ödüller konduğunu söyleyen Arkeolog Doç. Dr. Faris Demir, "Karatepe Yazıtları, İndus Vadisi ve Brezilya'daki İnka Taşı'nı çözebilecek ipuçları vermektedir. Milyonlarca dolarlık gizemler Karatepe yazıtlarında saklı. Karatepe yazıtlarında bulunan Anadolu Hiyeroglifleri, yani Luwi yazıları, Girit hiyerogliflerin okunmasını sağlamış. Birçok hiyerogliflerin de okunmasını sağlayacak ipuçları sağlamaktadır. İndus Vadisi'ndeki yazıtlara çözülmesi için ödüller de konmuştur. Hiyeroglif yazısı olmasından dolayı Karatepe'deki yazıtlar, resimler, simgeler ve hiyeroglifler bu yazıtların çözümlerini sağlayacak önemli ipuçları sağlamaktadır. "dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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